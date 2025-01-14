結合購物節 新化年貨大街祭「雙重中獎」

2025/01/14 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕二○二五台南新化年貨大街將於一月十七日在新化老街及大目降廣場周邊登場，為期六天，串聯台南購物節祭出活動限定「雙重中獎」機會，總計加碼四○萬元獎項，有機會抽中電動機車、iphone手機等大獎。此外，十五至廿三日部分道路將進行全線雙向封閉。

17日起在老街及大目降廣場周邊登場

經發局副局長蕭富仁表示，新化年貨大街開辦至今邁入第十四年，不僅成功帶動人潮，也成為當地重要的觀光亮點之一。今年以「蛇行錢來．FUN新化」為主題，主打「放心買、放心玩、FUN心抽」，將數位行銷融入傳統市集推出創新「攤商數位行銷券」，提升購物便利性與互動體驗。

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推出數位行銷券並加碼40萬元獎項

蕭富仁說，此次數位行銷券活動與台南購物節抽獎結合祭出「雙重中獎」機會，消費者只需在攤位掃描QR Code完成登錄，即可同時參加現場限定及台南購物節抽獎活動，辦年貨還能輕鬆贏得好禮，年貨大街抽獎活動共加碼四○萬元獎項，有機會抽中價值逾八萬元的電動機車。

為刺激買氣及帶動人潮，持續六天舞台區安排多達四十場次表演，另在大目降廣場周邊布置蛇年主題吉祥物打卡牆，於現場拍照打卡送限量蛇年紅包發財金，邀民眾來新化感受年節魅力。

此外，市府將於廿至廿二日舉辦免費導覽活動，帶領民眾走訪武德殿、日式宿舍、大目降故事館、大目降廣場、百年蘇家古厝、新化老街、楊逵文學紀念館及街役場等景點，歡迎踴躍參加。

因應新化年貨大街活動舉辦，十五日上午八點起到廿三日十二點止活動周邊進行交通管制，包括新化區中正路（中山路至和平街）、和平街（中正路至護安街）、信義路（大同街至護安街）、中興路（中正路至護安街），全線雙向封閉；中正路（和平街至光明路）北向一混合車道封閉。

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