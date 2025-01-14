嘉縣164線新港至民雄段 交安升級

嘉義縣道一六四線改善工程完成，為雙向四線車道加兩線慢車道設計。（嘉縣府提供）

2025/01/14 05:30

春節前改善完工 有助紓解到新港奉天宮香客車流

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣道一六四線新港至民雄段，因原有道路快慢車道切換口過多且狹小，路面老舊損壞嚴重，公車站前後和菁埔國小旁缺乏人行道，車禍事故不斷；交通部生活圈計畫補助經費，針對道路品質、車行及人行安全進行改善工程，經兩年多施工，去年底完工，提升交通安全。

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縣長翁章梁與新港鄉長葉孟龍昨前往一六四線會勘，縣府建設處長郭良江簡報，當地鄉親提出重要路段增設閃黃燈、轉角處水門應內縮等建議，翁章梁指示縣府建設處再會勘改善。

改造為4線車道加2線慢車道

郭良江說，一六四線新港至民雄段總長五．五公里，寬度三十公尺，原採中央分隔島及快慢分隔島設計，但因用路需求改變，有慢車道寬度不足、快車道右轉車輛常在路口發生車禍、路口交會處轉彎車輛與直行車會車空間不足、公車停靠距離不足及快慢車車道分隔區造成視線遮蔽及道路老化受損等問題，經交通部公路局補助一億五六一一萬元，地方自籌二七五五萬元，以一億八三六六萬元經費進行改善。

19處左轉專用道 友善行人設施

郭良江表示，工程完工後道路採雙向四線車道加兩線慢車道設計，設置中央分隔島及路燈、加寬植栽空間、路口處設置左轉專用道，公車站前後及菁埔國小旁設置安全空間，並限速五十公里，提升安全性。

中央植栽空間加寬 行道樹增478株

改善工程共完成三十處路口改善，增設十九處左轉專用道，設置八處公車停靠站及增設五處行穿線；退縮既有四處行穿線，部分路口設置行人庇護空間；加寬道路中央植栽空間，新種植四七八株行道樹，原有健康植栽四七六株移至兩側植栽帶。

翁章梁表示，一六四線是串聯新港及民雄鄉主要幹道，與國道一號中山高連結，交通流量大，春節期間有許多香客會到新港奉天宮等廟宇祈福，道路拓寬能大幅提升紓解車流能量，保障用路人行車安全。

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