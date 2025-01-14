嘉市癌篩加碼獎勵 可抽家電

嘉義市昨宣布健康新政策。（記者王善嬿攝）

2025/01/14 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部國民健康署今年起擴大公費癌症篩檢年齡，嘉義市衛生局加碼篩檢獎勵，即日起到今年六月，符合資格民眾完成子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌篩檢，可抽家電、禮券等好禮。

嘉義市副市長林瑞彥、衛生局長廖育瑋等昨宣布健康新政策，國健署「成人預防保健服務」新增補助三十至三十九歲民眾，每五年一次，以及增加尿酸檢驗、健康諮詢。

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廖育瑋說，公費癌篩對象擴大，子宮頸抹片檢查，新增補助二十五至二十九歲婦女每三年一次；人類乳突病毒（HPV）檢測，新增補助三十五、四十五、六十五歲女性，當年度一次；乳房X光攝影檢查，擴大補助四十至七十四歲婦女，每兩年一次；糞便潛血檢查，擴大補助四十五至七十四歲、四十歲至四十四歲有家族史，父母、兄弟姊妹、子女曾患大腸癌者，每兩年一次；胸部低劑量電腦斷層檢查，有肺癌家族史者放寬補助四十至七十四歲女性、四十五至七十四歲男性，五十至七十四歲重度吸菸者每兩年一次。

另，嘉市自行編列五萬兩千元經費，推動「婚後孕前健康檢查補助」，設籍嘉市六個月以上的已婚男女，未有子女且女性未懷孕者可申請。

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