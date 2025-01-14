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    家戶垃圾自主處理 雲縣將封閉5掩埋場

    雲林縣家戶垃圾可自主處理，縣府已向環境部提出封閉斗南等5處掩埋場。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣家戶垃圾可自主處理，縣府已向環境部提出封閉斗南等5處掩埋場。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/14 05:30

    透過打包、產製固體再生燃料、掩埋以及六輕南亞協助去化

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣沒有公有垃圾焚化廠，縣府這幾年透過垃圾機械分選產製SRF（固體再生燃料）處理、部分掩埋及六輕南亞去化協助，去年下半年家戶垃圾已可自主處理，環保局向環境部申請將縣內五座垃圾掩埋場封閉及覆土，封閉後五鄉鎮每日垃圾將直接轉運去化。

    最多時縣內曾堆置17萬公噸垃圾

    環保局統計，雲林每日垃圾約三六○公噸，過去除莿桐、褒忠、東勢、四湖、土庫及二崙因掩埋場飽和以掩埋處理，每日共約六十公噸，其他鄉鎮仰賴外縣市焚化爐，若遇歲修等狀況就只能堆置，最多時縣內曾堆置十七萬公噸垃圾。

    環保局長張喬維指出，為減少垃圾堆置引起污染及民怨，透過打包及積極推動「轉廢為能」、垃圾減量策略處理垃圾，陸續購置「零廢棄資源化系統（ZWS）」與「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統（MMT）」，把家戶垃圾轉製SRF，目前這兩套每日可處理約三○○公噸垃圾。

    加強破袋稽查及退運 提高分類成效

    垃圾減量從源頭落實垃圾分類做起，透過清潔隊清運時隨車破袋稽查及六輕焚化爐退運，提高垃圾分類成效，只要垃圾中可回收垃圾及廚餘含量太高即拒收或退運，去年三至十二月共退二萬多袋，有六十一輛次逾九百公噸被退運，占整體垃圾減量約七％。

    環境部將補助處理裸露堆置垃圾

    張喬維表示，配合環境部未來三年將投入十二億元協助地方處理裸露堆置垃圾，已向環境部提出斗南、西螺、元長、崙背及林內五鄉鎮掩埋場覆土及封閉計畫，核定後會採土地永續再利用。

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