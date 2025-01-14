《警政署首位女副署長》廖美鈴 中女中首位報考警大

2025/01/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕警政署出現史上首名女性副署長廖美鈴，自台中女中畢業，就讀女中時是名列前茅的學霸，也是籃球校隊，能文能武的她，當年還創下中女中首個報考中央警官學校（改制為中央警察大學）的先例，啟蒙後續不少學妹跟進加入「波麗士」之列；台中女中校長洪幼齡昨電話向她恭賀，廖美鈴爽快答應會回女中跟學妹分享，「女性擔任警察一點都不輸男性」。

台中女中出了警政署首位女副署長，讓學校同感是學校之光，洪幼齡指出，廖美鈴一九七八年從女中畢業，她就讀台中女中時成績名列前茅，更是籃球校隊，能文能武令老師印象深刻，當年她在準備聯考時，看到中央警官學校（改制為中央警察大學）的招考訊息，錄取二五五人中只招收卅八名女學生，招考「女警察」吸引她的好奇心，加上同學有親人是檢察官，也不時鼓勵有志女青年可以報考警察，讓她決定嘗試挑戰，沒想到一舉榜上有名，開創中女中報考警察大學的風氣，後續陸續有學妹跟著她的腳步挑戰「波麗士」之路。

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洪幼齡說，廖美鈴就讀警察大學後依舊表現優異，每學期都能領績優獎學金，因成績表現突出，畢業後就被分發到台北市服務，後續有機會擔任外勤也積極表現，一路晉升到登上警政署首位女副署長高峰。

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