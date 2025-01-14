《台中》藍綠立委催生捷運紅線 交長允全力協助

藍綠立委齊聚力挺捷運紅線，交通部長陳世凱（右二）允諾全力協助、加速推動。（記者許國楨攝）

2025/01/14 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市目前僅一條捷運綠線通車，藍線預計今年動工，紅線（崇德豐原線）也將在今年啟動可行性研究，立法院交通委員會昨到北屯區考察，藍綠立委罕見同台全力催生紅線，展現高度共識，交通部長陳世凱則允諾「全力協助、加速推動」。

北台中迅速發展，初步規劃紅線可服務民眾前往中友百貨、一中商圈、崇德商圈、十四期重劃區、漢神洲際購物中心、洲際棒球場，甚至到台體大、台中科技大學等校及中國醫藥大學附設醫院，啟動紅線評估規劃，意義重大。

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立法院交通委員會昨為此到北屯區考察座談，立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、何欣純、楊瓊瓔及廖偉翔等藍綠立委齊聚力挺，除聽取簡報規劃，並與當地議員及里長交流意見，盼早日啟動建設，帶動繁榮，陳世凱則表示，全力協助加速推動捷運紅線計畫，盼以最快速度讓台中市民受惠。

台中市捷運工程局說明，捷運紅線路線全長約十一．八公里，初步規劃自北區崇德路與三民路開始，行經崇德路、豐原大道至豐原區中正路，未來研議延伸台鐵豐原站銜接，並與綠線文心崇德站交會，可行性研究交通部補助一一七○萬元、地方配合款八百三十萬元，預計今年四月完成決標。

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