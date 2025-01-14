水湳轉運中心銜接國道 市府提3方案

水湳轉運中心明年啟用，銜接國道配套懸而未決，地方憂恐陷交通黑暗期。 （記者蘇孟娟攝）

2025/01/14 05:30

擬設匝道接台74線再接國道、接大雅交流道、逕接國1主線

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中水湳轉運中心預計明年啟用，但與國道銜接方案迄今懸而未決，地方憂配套方案未能跟上，附近交通恐陷交通黑暗期，台中市政府目前提出三大銜接方案，交通部長陳世凱持開放態度裁示，尊重台中市評估後提出的方案，再由高公局研究協助。

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陳世凱尊重可行性研究結果

立法院交通委員會包括立院副院長江啟臣、立委黃健豪、何欣純、廖偉翔、楊瓊瓔等，昨日會同陳世凱視察水湳轉運中心關切銜接國道設計，台中市交通局長葉昭甫提出銜接國道運輸可行性評估，包括設立體匝道接台七十四線再接國道、設匝道接大雅交流道及設匝道逕接國一主線等三方案，第一案成本最低約需十八億餘元，第二案與第三案預算各需廿八億及廿九億餘元，以第三案最單純。

陳世凱說，尊重台中市可行性研究的結果，請台中市府儘早提出方案申請，再請高公局研究評估如何配合。

明年啟用 里長憂周邊塞爆

水湳在地里長、港尾里長楊忠義指出，水湳轉運中心加計附近的公車班次，未來一天進出的大客車數龐大，加上將陸續啟用的綠美圖與會展中心車流，憂周邊恐難逃塞車常態；市議員黃馨慧建議後續應多了解地方意見納入設計考量。

議員陳淑華與陳俞融則指出，早在前市長林佳龍時就有規劃水湳轉運站延伸國道的構想，盧秀燕上任後未採用，甚至整個規劃大延宕，周邊洲際棒球場附近的百貨、飯店均將啟用，恐進入交通黑暗期，但明年啟用後盧就卸任了，塞車苦果全由民眾承擔。

交通局︰與周邊車流分流

葉昭甫指出，轉運中心四面車道均退縮進建物內，由建物內進出，與周邊車流分流；另建物三、四樓已預留國道客運專用道銜接介面，未來能減少國道客運進入平面道路。

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