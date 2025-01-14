中捷綠線延伸 交部同意一次核定分階段施工

交通部長陳世凱表示，中捷綠線延伸工程，同意一次核定分階段施工。 （記者蘇金鳳攝）

2025/01/14 05:30

陳世凱建議綜合規劃可附帶條件「彰東都市計劃通過 台中段可先施工」

〔記者蘇金鳳、張聰秋／綜合報導〕中捷綠線延伸關係到北往大坑、南往彰化；立法院交通委員會立委黃健豪昨天上午邀請多位立委與交通部長陳世凱在中捷綠線延伸預留軌考察該工程進度，陳世凱表示，交通部同意「一次核定分階段施工」，但因彰化段彰東都市計劃未定案，彰化段無法落點，因此建議中市府提出綜合規劃時可附帶條件「彰東都市計劃通過，台中段可先施工」，比較快一點通過。

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彰東都計 送內政部審議

彰化縣政府指出，已於去年十月十四日提出彰東都市計畫案最新修正版本，送請內政部都市計畫委員會審議，但是目前內政部尚未排訂審查時間，彰化縣長王惠美去年三月十五日拜訪行政院討論彰化重大建設時，行政院已有共識中捷綠線延伸計畫與彰東都市計畫兩案同時一併推動，希望行政院的施政要有延續性，不要因人而異。

立委何欣純、黃健豪、廖偉翔及羅廷瑋指出，中市目前只有一條捷運綠線，市民都希望其他捷運路線趕快興建，以捷運綠線延伸工程而言，北屯人口增加快速，大坑更是平日及假日都是人潮滿滿，而台中市有很多彰化人來工作，是一個生活圈，兩縣市民都殷切期待快完工，但希望能一次核定分階段施工。

陳世凱表示，交通部同意「一次核定分階段施工」，但現面臨彰化彰東區的都市計劃一直出不來，造成落站點一直無法設定；此外，行政院通過的可行性研究是要把兩邊效益加在一起，當綜規提出兩邊要拆開，擔心行政院不同意，但他建議在綜合規劃內提出分階段的條件，就是「都市計劃過了，台中市段可先施工」，市府可朝此方向努力。

綜合規劃 年底完成送交部

中捷綠線延伸工程分兩段，往北有兩站，共二．四九公里，烏日延伸彰化有五站，六．五九公里，總工程經費為三五五．九一億元，副市長鄭照新表示，中捷綠線延伸綜規將在今年底完成提送交通部。

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