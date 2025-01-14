36歲廖修武 接任桃園智發會主委

2025/01/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府昨發布人事案，原住民族行政局局長由巴奈．母路（Panay Mulu）接任、智慧城鄉發展委員會主任委員由廖修武接任，自二月一日起生效。市府表示，智發會主委吳肇銘因為家庭的因素，向市長張善政表達希望多陪伴家人，擬任職至一月卅一日，張善政勉於同意，並感謝其任內對於智慧桃園發展的貢獻，傑出表現值得高度肯定。

巴奈．母路接原民局長

前原民局長陳姿伶因生涯規劃，於去年十二月卅一日離任。市府表示，新任原民局局長巴奈．母路是阿美族人，原為國立東華大學原住民民族學院副教授，長年從事原住民族信仰與文化研究。市府指出，巴奈．母路學術與實務經驗兼具，期待借重巴奈．母路的專業與經驗，持續推動桃園原民政策。

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市府表示，新任智發會主委廖修武年僅卅六歲，現為市府顧問，擁有國立政治大學國家發展研究所碩士與中原大學企業管理研究所碩士學位，曾擔任市府新聞處專門委員、總統府諮議等公職，也具備科技產業研究經驗，曾任資策會產業分析師，並曾參與張善政數位政策研擬工作，張善政就任後即延攬入市府，期間協助推動桃園市智慧城市業務，接任後將能延續並擴大市府推動智慧桃園的成果。

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