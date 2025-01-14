《桃園》罷免藍委連署遇鬧場 警留言惹議

桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，在楊梅區新梅兒童公園設置連署點。（記者李容萍攝）

2025/01/14 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公民團體前天下午在楊梅區新梅兒童公園推動罷免國民黨第二選區立委涂權吉連署點遭鬧場，民團上網發文卻遭自稱楊梅派出所呂姓所長留言指責帶風向。議員黃瓊慧對此質疑，民眾在網路上PO文有犯法嗎？罷免團體聲明中感謝警方，不料警方卻指責罷免團體的行為，「真是好大的官威」。對此，楊梅警分局指出，會秉持行政中立原則，也會加強教育。

民團PO文 派出所長指帶風向

黃瓊慧指出，鬧場男子當時嗆聲：「為什麼要罷免？」更在離開後與友人駕車經過連署點時對著人群大喊「涂權吉萬歲」，隨後口出三字經，刻意製造衝突、意圖讓人心生恐懼。公民團體除公布該鬧事男子長相，第一時間也請警方介入協尋男子到案說明，她強調，公民團體上網發文與報警並不衝突，呂所長的留言內容「到底是人民的保母，還是加害人的打手？」

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楊梅警分局︰將加強教育

黃瓊慧說，她已與市警局長吳坤旭聯繫，告知黑衣男子在連署點鬧事叫囂，並請警方主動報請檢察官偵辦，「影片事證如此明確，不是非得要到派出所報案警方才能受理」，未來類似的恐嚇、騷擾連署點行為一定會層出不窮。「罷免是人民的參政權」，呼籲市長張善政及警政單位應保持行政中立。

楊梅警分局副分局長陳志維表示，警方前天下午接獲民團報案後，於五分鐘內就派遣警力趕抵現場處置，但鬧事民眾已離去，員警於現場告知工作人員相關權利並將相關證據保留，後續將依選罷法偵處。

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