為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《桃園》寒假作業有創意 設計桌遊、做蔥油餅

    大溪區仁和國小寒假作業運用黑白棋、魔術等。（記者鄭淑婷攝）

    大溪區仁和國小寒假作業運用黑白棋、魔術等。（記者鄭淑婷攝）

    2025/01/14 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕廿一日將開始廿一天的寒假，桃園市各國中小學以校本課程推出特色寒假作業，涵蓋魔術、人文、烹飪、環教、科學、數理等。例如大溪區大溪國中透過實境解謎遊戲，讓學生尋訪大溪老街歷史；離海僅一．五公里的觀音區觀音國小，擁有沙丘與藻礁景觀，學生將運用回收物創作在地意象，或是從無到有製作主題繪本。

    大溪國中 實境解謎尋訪老街歷史

    龜山區迴龍國中小以「生活探險家」為主題，延伸出我的減碳生活紀錄、顯微奇觀、EXCEL的家庭生活應用三個子題，藉由資料蒐集及記錄、微小的觀察及軟體工具，落實減碳、探索周遭生活環境，並學習創作解決問題的工具；新屋區永安國中今年轉型實驗學校，寒假作業出題手工蔥油餅製作、情緒觀察及自畫像創作，讓學生自主完成任務後與家人、同學分享及交流成果；桃園區大有國中盼學生化身為小小時間旅人，回顧過去一年生活中的酸甜苦辣，並以文字和圖像拼貼出專屬的夢想藍圖，校方表示，回顧過往也是啟程，希望學生帶著滿滿能量，迎接嶄新的一年。

    迴龍國中小 「生活探險家」落實減碳

    國小寒假作業一樣精采，龜山區大埔國小寒假作業讓學生將課堂所學，設計成桌遊大富翁，一邊擲骰子、一邊探索校園及故鄉的每個角落，也可運用課後科普社團的程式教學設計遙控汽車或機器人，或是將回收材料改造成新年裝飾品；大溪區仁和國小結合動手實作、數學邏輯以及創意思考，像是運用黑白棋、魔術等，讓學生將有趣的數學帶回家與弟妹或家人分享。

    教育局昨邀集七所國中小展示寒假作業，大溪國中學生吳云樂說，過去走訪大溪老街不會發現一些小細節，透過寒假作業的設計，發現很多不曾發現的事，像是普濟堂上頭的圖案其實都各有故事；學生詹家豪說，自己是大溪人卻很少去老街，為了寒假作業破關，很努力去解讀老街牌樓的文字、圖案意思，也讓他理解大溪為何是大河時代的最後一站。

    大埔國小學生呂倢葇說，寒假作業融入校本課程跟特色，像是芒草、木工、SDGs等，她覺得滿有趣的，可以趁寒假開心完成作業。

    龜山區大埔國小寒假作業設計「大埔KNOWLEDGE，大埔哪裡趣！」桌遊大富翁。（記者鄭淑婷攝）

    龜山區大埔國小寒假作業設計「大埔KNOWLEDGE，大埔哪裡趣！」桌遊大富翁。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播