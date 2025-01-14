《桃園》春節收垃圾 1/26、2/2週日加班

農曆春節前夕，桃市府環保局將加強收運垃圾。（環保局提供）

2025/01/14 05:30

初一至初三不收運 任意丟棄最高罰6千元

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市（復興區除外）春節期間垃圾收運方案出爐，其中，一月廿六日週日原為停止收運，因應市民大掃除高峰期，將依原時段加班清運，而二月二日農曆元月初五（週日）各區中隊將加班開放定點收受家庭垃圾。環保局昨天舉號召志工進行環境清潔週誓師，市長張善政表示，一月廿一日至廿七日將啟動環境清潔週，除了感謝各里志工協助清潔，民眾也可趁著年前將家中清掃乾淨。

小年夜依原時段正常收運

環保局表示，春節期間桃園市垃圾收運規劃，一月廿六日週日將依原時段加班清運，一月廿七日小年夜依原時段正常收運，一月廿八日除夕上午九點起收運一趟，晚間停收；大年初一到初三（一月廿九日至一月三十一日）停止收運垃圾；二月一日初四上午九點起收運一趟，晚間停收，二月二日初五（週日）各區中隊加班開放定點收受家庭垃圾服務，二月三日初六從上午十點開始加強垃圾收運，夜間依原時段收運。

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另，復興區一月廿六日週日維持停收，一月廿七日小年夜上午八點起開始收運，一月廿八日除夕上午九點起依週六路線收運，初一到初二停止清運，一月卅一日初三上午八點起開始收運，二月一、二日停收，二月三日初六恢復正常收運。

除夕、初四收上午 晚間停收

環境管理處長張書豪表示，各區清潔中隊即起開始加派人力清運大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運需求，可向在地清潔隊申請，登記時間至一月廿三日下午五點截止，並應依約定時間搬到指定地點交付清潔人員；另提醒民眾，初一至初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，不得任意丟棄，否則將依違反廢棄物清理法規定，面臨最高六千元罰款。

初五開放定點收受家庭垃圾

環保局長陳世偉也呼籲民眾，可趁著年前環境清潔週期間，與清潔隊員及環保志工共同清掃鄰里家園，如果有不用的高壓容器，如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等，可於洩壓後交給資源回收車，避免因擠壓引發危險。詳細清運時間可至桃市府環保局官網查詢，也提醒民眾可下載桃園垃圾車APP，掌握垃圾車位置，以免久候。

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