花蓮燈會「希望之牆」 1500學童彩繪燈籠

花蓮縣政府邀請縣內24所國小、1500名學童每人彩繪一顆燈籠，作成一面「希望之牆」，在夜晚綻放光芒，也溫暖返鄉遊子與遊客的心。（記者王錦義攝）

2025/01/14 05:30

17日起點燈 溫暖遊子心 主題「百花齊放」 象徵強震後重生

〔記者王錦義／花蓮報導〕一年一度的花蓮太平洋燈會將在十七日正式登場，主題為「百花齊放」，象徵花蓮歷經去年強震洗禮後重新綻放無限生命力，且縣府為傳遞無限希望與祝福，邀請縣內廿四所國小、一千五百名學童每人彩繪一顆燈籠，作成一面「希望之牆」，在夜晚綻放光芒，也溫暖返鄉遊子與遊客的心。

請繼續往下閱讀...

花蓮市日出大道展出 持續至2/16

太平洋燈會將在十七日至二月十六日在花蓮市日出大道登場，活動期間晚上六到十點，只在一月廿八日除夕當天休息。縣府指出，今年的燈會主題為「百花齊放」，象徵花蓮經歷地震後重生。現場有一百朵巨型花朵裝置藝術，每半小時在夜間隨音樂發光；也邀請縣內學童創作「希望之牆」，把一千五百顆燈籠，掛起來拼湊成繽紛亮眼的牆面，十分壯觀。

縣府指出，日出大道以一百朵巨型花朵為亮點，一區塊有十朵，在活動期間的晚上每個小時的十五分、四十五分會隨著音樂發光、閃亮，象徵「百花齊放」；表演舞者在期間的每週六、日與春節，每天的晚上七點四十五分、八點四十五分演出；活動現場還有光藝作品，外觀像翅膀一樣，可偵測民眾動作，用燈光展現出展翅上騰外觀。

小朋友用畫筆畫滿希望與祝福

縣府邀請小朋友用畫筆在燈籠上畫滿希望與祝福。國立東華附小的陳同學談起去年花蓮地震，仍心有餘悸，那段日子雖讓人害怕，但也更珍惜花蓮的一切。燈籠是大家用心畫出來的夢想，希望看到燈籠的人都能感受到花蓮的美跟大家的期待，相信花蓮會重新站起來。

打造「全國最美燈會在花蓮」

縣府觀光處長余明勲說，本次活動希望打造「全國最美燈會在花蓮」，讓遊客都能感受到花蓮的光影魅力。現場規劃包含多項精彩亮點，包括科技主燈秀「花好月圓」以現代科技與藝術結合為特色，打造出一場震撼心靈的視覺盛宴。更多活動動可上活動官網（https://www.hualien-lantern.com.tw）查詢。

太平洋燈會將在17日至2月16日於花蓮市日出大道登場。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法