宜市南、北館市場 1/26 起封街3天

2025/01/14 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕春節將至，宜蘭市南、北館市場訂二十六到二十八日封街，方便鄉親辦年貨，市場前方的光復路將同步開放機車及腳踏車停放，方便大家停車採買。

方便辦年貨 光復路供放機車、腳踏車

南、北館市場是宜縣溪北地區最大的傳統零售市場，市公所因應採買年貨需求，依照慣例在農曆年前封街，針對汽車實施交管。市長陳美玲說，市場這段期間採買人潮多，請大家注意安全及隨身物品，開車的消費者可利用市場周邊停車場，歡迎民眾到傳統市場採買，感受過年氛圍。

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管制時間、地點如下：二十六、二十七日上午七點到下午三點、二十八日上午七點到下午二點，宜蘭市光復路（崇聖街至中山路間路段）、昇平街（舊城南路至康樂路間）實施汽車交管，屆時光復路提供機車及腳踏車停放，相關資訊可上「來宜蘭．踅市仔︱宜蘭市場放送頭」臉書粉專查詢，網址：http://www.facebook.com/YilanBazaars。

宜蘭市公所市場管理所表示，南館市場最近完成耐震補強工程，營造更安全的採買環境，宜蘭市另一處綠九市場也是採買年貨好去處，綠九市場的日展菓菜行去年獲經濟部評選為全縣唯一五星樂活名攤殊榮，百竤肉號、志賓肉號、宜蘭二哥鯊魚煙、勇惠生鮮豬肉也獲四星名攤認證。

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