宜縣列管非法旅宿205家 全國最多

2025/01/14 05:30

縣府去年稽查2706次 處分非法旅宿160家次 罰款1067萬元

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣列管的非法旅宿有二○五家，全國最多。縣政府工商旅遊處（簡稱工旅處）表示，這是歷年稽查累計的數字，縣府訂有旅宿業管理策進計畫，以保障合法、打擊非法旅宿為原則，去年現場及網路稽查就達二七○六次，處分非法旅宿一六○家次，罰款一○六七萬元。

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增加人力 採現場及網路稽查

工旅處統計，宜蘭縣現有合法旅宿二三九○家，加上列管非法旅宿二○五家，合計二五九五家，為保障遊客旅遊權益與安全，縣府二○二一年在交通部觀光署支持下，將稽查人力從四人增加到六人，同時訂定「旅宿業管理策進計畫」，除了每週固定聯合稽查，並採取網路稽查科技執法及合法旅宿自主管理等手段，落實管理稽查目標。

工旅處表示，去年在有限人力的情況下，針對縣內旅宿現場及網路稽查，處分旅館業九七家次，罰款七○七萬元，民宿六三家次計三六○萬元，交通部統計宜縣列管的非法民宿全國最多，那是歷年稽查累計的數字，也代表同仁的努力。

名單公布於網頁 供遊客參考

工旅處指出，針對稽查結果，宜縣均即時將非法旅宿名單公布於縣府工旅處網站等網頁，呼籲遊客住宿前參考確認，到宜蘭旅遊入住合法旅宿，以確保自身旅遊權益。

宜蘭縣旅館公會理事長王文新說，宜蘭非法旅宿恐怕比查到的還要多，對合法業者非常不公平，但縣府稽查人力有限，要求全面稽查也不可能，只希望他們能盡力去做，否則一旦非法旅宿發生事情，縣府一定吃不完兜著走，他們壓力也很大。

宜縣觀光民宿行銷協會理事長葉家昇說，支持縣府加強取締非法旅宿，保障合法業者與消費者權益，有的非法民宿比合法更要豪華，這對業者很不公平，消費者住到非法旅宿，萬一發生糾紛，理賠是很尷尬的問題。

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