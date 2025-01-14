設152盞投射燈 竹北「水月」超夢幻

竹北市公所近來投入五百萬元，為水月橋五二三公尺長的橋身增添景觀投射燈。 （竹北市公所提供）

2025/01/14 05:30

523公尺水月橋增添LED景觀燈 為西區海岸營造浪漫風情

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北「雙月」新月沙灣與水月園區，為深受大小朋友喜愛的熱門景點，竹北市公所近來投入五百萬元，為水月橋五二三公尺長的橋身增添景觀投射燈，除了提升夜間景觀品質，更多了水映光影交融之美，悄悄地為西區海岸營造一份浪漫風情。

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公所投入500萬 深化雙月景觀

竹北市長鄭朝方表示，水月與新月沙灣合稱「雙月」，從日落到月升的光影交織，呈現西區不可多得的地景之美。此次燈光升級，進一步深化了「雙月景觀」的城市品牌形象。當夜幕低垂時，新增的一五二盞LED柔和光線，隨著橋體延伸，彷彿鎏金溢彩的「光之拱橋」，營造出夢幻浪漫的氛圍，與水面倒影相互輝映，形成一幅「水天一色、月境無邊」的美麗畫面。

鄭朝方說，市公所對於西區發展不遺餘力，每年夏天舉辦「竹北雙月海洋音樂季」，其中，去年的活動中，小野麗莎Bossa Nova之夜在水月公園的演出，不僅打開地方能見度，也吸引無數民眾親近這片美麗土地。如今，水月橋橋身的夜間燈光提升，正是延續這份美好，讓市民與遊客在不同時間都能感受到這裡的獨特魅力。

水月休閒區 擁農村、濱海風光

新竹縣水月休閒農業發展協會近年配合海洋音樂季舉辦水月市集活動，理事長戴章興表示，新竹縣唯一擁有農村風光和濱海景觀的竹北市水月休閒農業區，面積約四百八十公頃，主要有烏魚及白蝦養殖業，還有家禽養殖、蔬菜、水果，以及糕餅和十全食品等多樣化產業，十多家業者近年攜手合作共同行銷。

此外，新竹縣政府已完成濱海自行車道，從鳳坑漁港至鳳山溪水月意象景觀橋段的路線串聯，水月園區和新月沙灣也已設置YouBike站點，往北可接桃園市新屋區綠色隧道自行車道，往南可到新竹市南寮漁港及十七公里自行車道，非常適合全家同遊。

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