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    首頁　>　生活

    議員建議 增設固定式測速桿

    2025/01/14 05:30

    記者彭健禮／專題報導

    台三線苗栗縣三灣、獅潭鄉區間測速未收防制交通事故效果。縣議員楊恭林表示，不如取消區間測速，多增設幾支固定式測速桿及警方多規劃機動式測速取締；縣議員陳光軒則認為，應從根本的道路設計、標誌標線等來引導駕駛人以適切的速度行車，才是治本。

    事故未減 區間測速喊取消

    楊恭林說，台三線苗栗獅潭的區間測速路段，等同提供了大型重機騎士一處長約九公里的「山道賽道」，「只要在此範圍內，大型重機騎士愛怎麼跑就怎麼跑」，車禍事故數當然不會減少。他建議不如取消區間測速，並多增設幾支固定式測速桿及警方多規劃機動式測速取締，縮減大型重機騎士「可飆速間距」，可能比較有效。

    道路設計、標線引導治本

    陳光軒也直言，他起初就不認為採區間測速來科技執法就能減少交通事故發生，應從根本的道路設計、標誌標線等來引導駕駛人以適切的速度行車，才是治本。

    對此，公路局苗栗工務段長黃陳全表示，工務段除就進入聚落路段，也針對一○三公里的「彎中彎」路段調整成雙向各一汽車道、一機慢車優先道，並依據台灣交通安全協會建議，校正曲率半徑，加入緩和曲線，以增加用路人進彎前檢查視距、增加反應時間，並於彎道增設中央防撞軟管及充水式紐澤西護欄，降低過彎失控所生傷害。

    另，黃陳全指出，工務段也於一○二．八公里、一○四公里、一一一公里、一一三公里、一一五．五及一二一公里處等六處彎道前增設「智慧路標」，可偵測用路人車輛顯示「你已超速」或「對向來車」，藉此提醒用路人降速。

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