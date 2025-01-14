苗栗台三線區間測速 啟用後車禍反多

苗栗縣警察局於台三線獅潭鄉區間測速路段內的一二一．九公里增設固定式測速桿，於去年十月一日啟用執法。 （記者彭健禮攝）

2025/01/14 05:30

記者彭健禮／專題報導

科技執法是維護交通安全的萬靈丹？台三線於苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉各有一段區間測速，但比較啟用執法前廿七個月、啟用執法後廿八個月的A1（死亡）車禍及A2（人傷）車禍統計數據，後期較前期多了卅二件，未見成效；為此，警方再於兩區間測速路段內各增設一支固定式測速桿，於去年十月一日啟用執法，惟必須觀察一段時間，才知成效如何。

三灣、獅潭建置科技執法

台三線苗栗縣境全長約五十六公里，風景秀麗、車道寬敞，加上沿途多彎，為大型重型機車騎士車遊的熱門路線。當他們享受高速馳騁及壓車過彎快感，車禍事故也頻傳。

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死傷車禍多32件 未見成效

苗栗縣警局陸續在台三線沿線裝設了十九支固定式測速桿，並於易肇事路段的三灣鄉一○三．二公里到一○八公里，及獅潭鄉一一四．三公里到一二三．六公里，各建置一區間測速系統，盼藉控制車速來減少車禍事故，於二○二二年三月卅一日啟用執法。

但據警方統計，三灣鄉區間測速路段，於二○二○年一月一日至二○二二年三月卅日測速啟用前，發生A1車禍一件、A2車禍卅八件；二○二二年三月卅一日測速啟用後，發生A1車禍一件、A2車禍五十二件。

另，獅潭鄉區間測速路段，於二○二○年一月一日至二○二二年三月卅日測速啟用前，發生A1車禍兩件、A2車禍卅二件；二○二二年三月卅一日測速啟用後，發生A1車禍六件、A2車禍四十六件。

騎士拖時間 規避超速取締

警方分析因不少大型重機騎士「鑽漏洞」，在區間測速路段範圍內「來回跑」，或於進入區間測速路段後、出區間測速路段前，先在路邊停等「拖時間」，以規避超速取締，所以持續發生大型重機騎士高速壓車過彎不慎自摔或外拋對向車道與他車發生撞擊的死傷事故。

去年四月，地方邀立法院交通委員會到台三線考察，決議增設置固定式測速照相設備，強化速度管理，分別在台三線再增三支固定式測速桿；其中，一○三．五公里、一二一．九公里的測桿，位於區間測速範圍內。

苗栗縣警察局於台三線三灣鄉區間測速路段內的一○三．五公里，增設固定式測速桿，於去年十月一日啟用執法。 （記者彭健禮攝）

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