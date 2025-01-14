新北板殯去留 市府擬原址改建、優化

2025/01/14 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕位於板橋區的新北市立殯儀館（簡稱板殯），去留問題已爭議多年，市長侯友宜先前宣布在今年一月做出決定。國民黨籍市議員周勝考昨天在市議會臨時會砲聲隆隆，要求市府取消十五日、十八日的兩場說明會；多位藍、綠市議員也追問市府，要求對板殯的去留表態。民政局長林耀長表示，舉辦說明會是為了廣聽民意，尚未定案。

但據了解，由於全市其它各行政區的民代及民眾，都堅決反對殯葬的嫌惡設施，板殯在無處可去的情況下，市府傾向朝「原址改建、優化」的方向，爭取多數民意的支持。

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周勝考批評說，說明會辦的太倉促，質疑民政局想強渡關山，他要求取消說明會；市議員顏蔚慈、廖宜琨、林金結、陳家琪、馬見Lahuy•Ipin、張錦豪、陳明義等人指出，民政局如果在市議會都無法清楚說明去留爭議，如何與民眾溝通？要求侯友宜到市議會專案報告。

林耀長表示，十五日晚上七點在新埔國中體育館、十八日上午十點在同一場地舉辦的兩場說明會，是為了廣聽民意並說明立體化、現代化的規劃構想方案；民政局說，板殯興建迄今已四十年，建築設施老舊、服務量能不足，規劃現代化的殯葬設施有急迫性與必要性，優化方案包括增加禮廳、多功能室、停車位等，並透過隔音設施、綠美化來降低對周邊居民的影響。

民政局強調，兩場說明會的通知單已經發出，首場對象是殯儀館周邊的五個里居民，第二場是板橋區全體市民，一切資訊公開、透明，歡迎民眾提出意見，市府會持續與地方做好溝通，努力尋求最佳的方案。

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