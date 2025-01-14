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    新北YouBike租借站 今年目標達1500個

    新北市YouBike公共自行車十年服務累計近二．九億人次；圖為林口吉祥公園旁租賃站點。（記者董冠怡攝）

    新北市YouBike公共自行車十年服務累計近二．九億人次；圖為林口吉祥公園旁租賃站點。（記者董冠怡攝）

    2025/01/14 05:30

    〔記者董冠怡、黃子暘、林承鴻／綜合報導〕新北市YouBike公共自行車十年來累計服務近二．九億人次，截至去年底共有一三八四個租賃站點，投入二萬一三七九輛YouBike二．○、一三八○輛二．○E電動輔助自行車，平均每日租借八．五萬次。交通局表示，今年全市希望達到一千五百站的目標，並投放二．○E至二千一百輛，服務擴及烏來、貢寮區，力求「區區都有YouBike」。

    貢寮、烏來2月啟用 29區都有站點

    交通局簡任技正吳政諺指出，貢寮、烏來目前沒有YouBike，交通局已辦理會勘，規劃二月底前完工啟用，貢寮設置地點為區公所、澳底公園、龍門運動公園；烏來則設在烏來立體停車場周邊，屆時全市廿九區都有公共自行車站點。

    此外，去年調查顯示，公共自行車服務滿意度近九成六。吳政諺說，新北市公有停車場將增設YouBike簡易代辦中心，提供退費、遺失物領取等服務，擇定土城、汐止、淡水、林口四處公有立體停車場內設置服務據點試辦，預計今年第二季啟用。

    台64、65線增區間測速 明天啟用

    警察局交通警察大隊表示，台六十四線廿一．四公里至廿三．二公里、台六十五線七．九公里至四．五公里推動區間測速科技執法，將於一月十五日啟用，取締違規超速，其中台六十四線同時偵測跨越雙白線行駛；因應五股泰山輕軌建設施工，泰山區新五路一段與楓江路口也建置科技執法設備，預計二月五日啟用。

    另外，雙北公車目前可投幣、刷電子票證或使用悠遊付搭乘，但悠遊卡、一卡通、icash聯名信用卡自動加值功能因刷卡機沒有連線而無法使用，導致民眾需要專程至超商或捷運站加值，台北市議員林亮君呼籲啟用驗票機連線功能，提升民眾乘車便利性。台北市公共運輸處回應，預計二○二六年新增乘車碼掃碼功能，自動加值功能將一併上線。

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