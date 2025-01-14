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    三重玫瑰立體停車場 明年完工

    玫瑰立體停車場在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，降低車輛停車時發出的噪音。（工務局提供）

    玫瑰立體停車場在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，降低車輛停車時發出的噪音。（工務局提供）

    2025/01/14 05:30

    與中興橋派出所及活動中心共構 提供528汽機車位

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市都會區地狹人稠，停車位一位難求，市府在三重區建置玫瑰立體停車場，為地下一層、地上八層建物，與派出所和活動中心共構，完工後可提供五二八個汽、機車位，市長侯友宜昨視察表示，目前施工進度為七．八二％，預計二○二六年完工，有效紓解地方停車需求。

    集美地區玫瑰公園舊址新建

    侯友宜指出，三重與台北市僅一橋之隔，交通便捷吸引民眾和企業進駐，集美地區附近有學校和運動中心，緊鄰老舊住宅區，為因應停車空間不足問題，市府在玫瑰公園舊址新建立體停車場，提供四五八個汽車位（包含四十六個電動車位）及七十個機車位。

    工務局長馮兆麟表示，總工程經費十億三千萬餘元，其中交通部公路局補助二億五千萬元，除了停車空間，也提供中興橋派出所員警舒適的辦公及備勤環境，以及容納二百人的活動中心，方便居民休憩。

    外牆使用擴張網 降低車輛噪音

    新建工程處長簡必琦說明，為降低施工噪音，避免影響居民生活品質，施工團隊將擋土工法由震動式鋼板樁改為靜壓式工法，並在建築物外牆使用輕巧易維護的造型擴張網，降低車輛停車時發出的噪音，減少車燈外散情形，同時利用樓層轉角設置空中立體綠帶與典雅的夜間照明設計。

    交通局長鍾鳴時說，三重區重陽停車場已於去年底啟用，現有四處停車場興建工程正在進行，包含興穀國小操場地下停車場、興華公園地下停車場、信義公園地下停車場及玫瑰立體停車場，將陸續在今、明年完工。

    市議員彭佳芸說，停車場原本打算以BOT方式興建，但外界憂心BOT恐有一大部分變成商場，加上地方對停車位需求高，由政府出資興建比較合適。

    市議員王威元表示，停車場開發過程使用安全工法，盼達成「零鄰損」目標，讓市民安心。

    另外，財政局推動三重區光興段一○○八地號等十七筆土地公辦都市更新案，昨天舉行開工動土典禮，原為三重消防分隊廳舍，使用近四十年，建物老舊且屋況不佳，更新後將興建一棟地上十七層、地下四層的住宅辦公大樓，提高防災、救災效率，未來市府分回住宅部分規劃社會住宅，並視交屋時供需狀況及民眾需求，依市府及中央多元居住政策滾動檢討用途。

    玫瑰立體停車場斜坡設立寬敞。（記者羅國嘉攝）

    玫瑰立體停車場斜坡設立寬敞。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前排右）等人視察停車場工程進度。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前排右）等人視察停車場工程進度。（記者羅國嘉攝）

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