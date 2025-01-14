阿嬤咖啡＋電器維修 旗山圓富社區特色創生

旗山區圓富社區加入南方修理聯盟，是高雄首座社區電器維修站。（記者陳文嬋攝）

2025/01/14 05:30

記者陳文嬋／專題報導

高雄市旗山區圓富社區以「阿嬤咖啡」聞名，號稱全國最高齡的咖啡館，由銀髮阿嬤擔任服務生，更加入南方修理聯盟，是高雄首座社區電器維修站，串連山澗八里推出低碳特色旅遊。

阿嬤手沖咖啡 分享人生智慧

旗山區圓富社區的「阿嬤咖啡」，由社區的阿嬤擔任服務生，平均年齡超過七十五歲，粉紅花布頭巾搭配制服與圍裙，阿嬤不僅習得手沖咖啡的技能，以人情與遊客交心，還手作紅龜粿、雪Ｑ餅、鳳梨酥傳統點心，找回生活重心。

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有遊客因為家中七十多歲阿嬤很厭世，特地從宜蘭開車南下找社區阿嬤喝咖啡，請社區八十九歲阿嬤開視訊與他的阿嬤對話，鼓勵他的阿嬤轉念，社區阿嬤分享人生智慧，成為最大特色。

社區還加入南方修理聯盟，是高雄市首座社區電器維修站，定期舉辦家電維修，提供專業維修服務，減少廢棄物與碳排放量，獲得環境部「低碳永續家園」認證。

靈魂人物圓富社區發展協會執行長陳宗卿是少校退役，八八風災後擔任重建杉林大愛園區總幹事及產業重建計畫主持人，也是山澗八里社區串連計畫發起人、南方修理聯盟成員。

串連山澗八里 低碳遊受歡迎

陳宗卿將自家倉庫提供社區使用，成為阿嬤咖啡館，更串連旗山區三里、內門區五里，成立山澗八里永續促進會，推出低碳特色旅遊，尤以DIY之旅最受歡迎，由陳宗卿與阿嬤示範烘焙與沖泡咖啡，遊客可以學會烘焙咖啡技巧，再以樹枝當柴燒，自製窯烤比薩，享受DIY的成就感。

旗山區圓富社區「阿嬤咖啡」，服務生平均年齡逾七十五歲。（記者陳文嬋攝）

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