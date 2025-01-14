台積電擴廠環評初審 補正再審

2025/01/14 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市昨天召開台積電擴建高雄第四、五廠環評初審會，委員針對台積電第一、二廠還未正式營運，要求納入整體園區疊加效應影響分析與評估，並期許台積電打造綠色工地，縮短交通黑暗期，經審議後請台積電補正再審；台積電將配合環評委員要求進一步補充說明。

台積電提出三至五廠總用電量六十三萬kW，將依台電調配方案供電，廠區用水回收率達八成二，工業用水百分百使用再生水，委員提問廢（污）水量的數據，以及用電是否全面使用再生能源？台積電表示，綠電二○三五年會有很大進展，二○四○年可以達到全面使用再生能源目標，將提出用水質量平衡說明。

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此外，委員認為台積電高雄第三廠去年六月中才通過環評，且一、二廠還未正式營運，對於第三廠擴建第四、五廠規模與產能，要求納入第一、二廠進行整體園區疊加效應影響分析與評估，請台積電補正資料。

委員期許台積電打造綠色工地，引進創新與高科技運用，如微型感測器、即時公告監測數據等，對於施工與營運後交通衝擊、防制揚塵、土方暫存去化等，應以整體園區最大量影響進行分析與評估，並強化節約水電資源。

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