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    走春趣 高市海洋局推薦台17線4漁港

    彌陀漁港海岸光廊。（高市海洋局提供）

    彌陀漁港海岸光廊。（高市海洋局提供）

    2025/01/14 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕農曆春節九天連續假期即將來臨，高市海洋局推薦「濱海台十七線」的興達、永新、彌陀、蚵子寮等特色漁港走春。另外，佛光山春節平安燈法會將於一月廿九日（大年初一）起長達一個月，適合親子同遊。

    海洋局表示，濱海台十七線由北往南暢遊特色漁港 包括「興達漁港—浪漫約會趣」、「永新漁港—吃泡麵配海景好Chill」、「彌陀漁港—彩繪打卡親子遊」、「蚵子寮漁港—代客料理現撈雄青」。

    興達漁港有漁夫市集及大發路觀光漁市，可品嚐海鮮、烏魚子及熟食；永安區是石斑魚主要產地，附近有「泡麵土地公」烏林投玄德宮，可邊吃泡麵邊欣賞海景；彌陀區號稱「虱目魚的故鄉」，漁港海岸光廊是必到打卡景點；蚵子寮漁港是南台灣最大的「現撈仔」魚市場，也有代客料理服務。

    佛光山指出，今年春節平安燈法會以「向前有路、光明在望」為主軸，鼓勵大眾勇敢走出去，精進努力，光明就在前方，期許身心獲得富足，歡喜迎接新的一年。燈會四大主題包括「向前有路正道行」、「光明在望遍五洲」、「蛇燦蓮華增福慧」及「靈山尋寶品百味」。

    蚵子寮漁港魚貨直銷中心。（高市海洋局提供）

    蚵子寮漁港魚貨直銷中心。（高市海洋局提供）

    興達漁港海上劇場。（高市海洋局提供）

    興達漁港海上劇場。（高市海洋局提供）

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