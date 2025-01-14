高雄燈會1/25登場 超萌提燈亮相

高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈超萌。（高市觀光局提供）

2025/01/14 05:30

「吉伊卡哇」小提燈 將發放給全市國小、幼兒園學童

〔記者葛祐豪／高雄報導〕超萌！今年高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈昨天亮相，結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈，全高雄市國小與幼兒園學童，每人都可領到一盞。

請繼續往下閱讀...

高雄市政府日前公布邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，擔任「二○二五高雄冬日遊樂園」主角，立刻在網路掀起話題，許多民眾期待一睹吉伊卡哇的可愛模樣。

每年最受期待的小提燈，昨天正式公布，以燈會主角「吉伊卡哇」，結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。

民眾2/8起於碼頭樂園領取

市府表示，高雄市約十六萬名國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前就可以領到一盞小提燈，讓「吉伊卡哇」陪小朋友們開心過寒假。民眾則可於二月八、九日，前往高雄港十六至十八號碼頭樂園，現場排隊領取，一人限領兩盞，發完為止。

觀光局長高閔琳表示，高雄燈會「二○二五年高雄冬日遊樂園」，將於一月廿五日至二月十六日於愛河灣及十六至十八號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，延續去年黃色小鴨的歡樂氛圍，今年燈會也規劃許多精彩活動。

規劃美食市集、親子馬戲

今年高雄燈會除有可愛的「吉伊卡哇」大型氣膜展示，周邊也規劃遊樂園、美食市集、水上活動、親子馬戲等適合各種年齡層的活動。

二○二五高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈超萌亮相。（高市觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法