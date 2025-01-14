基隆除夕前大掃除 仁愛區兩時段清運

基隆市環境保護局公布垃圾清運時間，大掃除期間僅1月22日停收垃圾。（資料照）

2025/01/14 05:30

〔記者陳奕劭／基隆報導〕春節前是年終大掃除的日子，基隆市環境保護局說，一月廿一日至廿七日除夕前大掃除期間，除廿二日清潔隊例假暫停收運外，仁愛區中午與晚上各清運一次，其他六區增加下午一點卅分起巡迴清運一次，晚上依正常班次時間清運；一月廿九日至卅一日 （初一至初三）停止收運垃圾。

環保局說，一月廿八日（除夕）下午一點卅分起，全市巡迴清運垃圾（以聽到垃圾車音樂為準），晚上六點後全面停止收運垃圾，晚上七點至十一點在基隆市十六處定點放置垃圾車，供市民處理廢棄物。

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環保局指出，農曆春節期間，一月廿九日至卅一日 （初一至初三）停止收運垃圾，二月一日（初四）恢復正常收運、資源回收、廚餘回收與大型廢棄物，當天下午加收一班垃圾車，二月二日（初五）為例假日休息。

環保局提醒，民眾申請清運大型廢棄物須於一月廿六日前登記，可利用APP「基隆垃圾車來了」或撥打各區專線登記預約（仁愛、七堵與暖暖區洽24312589；中正、信義、安樂與中山區洽24666863），提醒民眾儘早登記，並依通知於約定時間搬運垃圾到馬路旁，勿堆積於巷道影響通行。

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