台北公車驗票機 明年自動加值上線

2025/01/14 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北公車目前能投幣、刷電子票證或使用悠遊付嗶乘車搭乘，但悠遊卡、一卡通、icash聯名信用卡自動加值功能卻因驗票機沒有連線而無法使用，導致民眾還得專程跑一趟超商或捷運站加值。台北市議員林亮君呼籲啟用驗票機連線功能，以提升民眾乘車便利性。台北市公共運輸處回應，預計二○二六年新增乘車碼掃碼功能，自動加值功能也將一併上線。

北市府積極鼓勵市民搭乘綠運輸，方便性是多數民眾最大考量，然而電子票證自動加值功能在公車上卻無法使用。林亮君指出，雙北公車也無法像高雄市、台中市一樣，使用乘車碼搭公車，多元支付方式受限，估算一週約有二．六萬人次乘客下車後得到超商、超市或捷運站「手動加值」，相當不便。

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台北市公共運輸處綜合規劃科科長劉國著表示，為提升公車乘客多元支付管道，公運處已規劃公車全面汰換或附掛具有QR碼掃碼功能的驗票設備，新機每台約四萬元，除公路局部分補助外，其餘成本已納入運價調整，目標配合北捷閘門更新在二○二六年開放手機掃碼支付。

另於公車開放悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證聯名信用卡自動加值，經與各實體票證業者討論均確認有加入意願，目前已在技術及規則討論，將一併完成上線。

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