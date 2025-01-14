饗饗疑食物中毒案 不排除感染諾羅

2025/01/14 05:30

〔記者林承鴻、蔡思培／台北報導〕自助餐廳饗饗台北信義微風店疑似食物中毒事件，累計至十二日共五十九人就醫通報，餐廳已於十二日下午復業，不過檢驗結果及造成可能食物中毒原因尚未出爐。台北市衛生局表示，通報個案潛伏期及症狀都與諾羅病毒相似，且八、九成個案都有吃生魚片，不排除可能是生鮮食材遭諾羅病毒污染，而導致食物中毒。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，衛生局七日前往該餐廳採檢，微生物培養需一至二週時間，結果最快本週出爐，將綜合疾病管制署人體檢體及流行病學調查結果，判定是否為食物中毒。若確定為食物中毒，將依《食品安全衛生管理法》考量業者的營業額、資本額、中毒人數等，裁罰六萬元至二億元罰鍰。

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林冠蓁說，目前未再有新增個案，通報就醫個案八、九成都有食用生魚片，約一半有吃生蠔、干貝，加上送醫個案症狀與潛伏期等都與諾羅病毒相符，推測為諾羅病毒感染導致，餐廳提出復業報告也推測可能是生鮮食材遭受諾羅病毒、病原性大腸桿菌、沙門氏菌污染，但具體致病原因仍待流行病學調查進一步了解。

衛生局指出，常見的諾羅病毒傳染力及散播力快速廣泛，且病毒顆粒非常少量即可致病，使用酒精無法達到消毒效果，建議用餐前需使用肥皂或洗手乳正確洗手，才能有效防治病毒性腸胃炎。民眾一旦出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀時，應儘速就醫並在家休息，注意水分、電解質及營養補充幫助腸胃道細胞修復，注重環境清潔，且症狀解除四十八小時後，再返回上班或上課。

響賓集團：就醫消費者 還會補償醫療費用

饗賓集團昨晚七點向市府說明處理狀況，對於今年一月五日至一月六日期間至饗饗信義店用餐後身體不適的顧客，會給付慰問金或補償餐費；若是顧客有就醫事實，且提供醫療單據，饗賓會補償顧客所支出的所有醫療費用。饗賓也指，一月八日至一月十二日餐廳暫停營業期間，影響既定用餐行程的顧客，饗賓會協助安排至其他用餐時間或其他餐廳，若顧客需取消，將返還原繳付定金，也會給予原定金一倍金額補償。

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