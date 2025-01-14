台北年節食品抽檢 生鮮蔬果不合格最多

有竹笙3件檢出重金屬鎘。（衛生局提供）

2025/01/14 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局於農曆年前抽驗二二九件年節食品，其中廿一件產品不符規定，以生鮮蔬果不合格率最高達約六十三％，其次為竹笙卅六％、豆干製品及花椒廿％、菇類十八％等，迪化街、永樂市場、南門市場等都有商家遭驗出蔬菜、豆干等產品農藥或防腐劑超標，衛生局已通知販售商及進貨端業者立即下架問題產品。

抽驗229件食品 21件不符規定

迪化街年貨大街十一日開跑，南北貨商家所售巴西蘑菇檢出重金屬鎘超標；南門市場白木耳與環南市場白蘿蔔則被檢出農藥超標；永樂市場大豆干則是防腐劑超標。總計有白蘿蔔三件、刈菜二件、包心芥菜一件以及辣椒、竹笙、花椒各一件，分別檢出一至十項殘留農藥不符標準，另有竹笙三件檢出重金屬鎘超標。

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此外，有七件產品標示不符合規定，一件魚丸檢出及防腐劑己二烯酸，但外包裝標示不實；另有三件竹笙、一件豆干、二件花生製品未依規定以中文標示，或未標示內容物名稱等，除處以罰鍰外，衛生局並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

台北市衛生局皆已通知販售商及進貨端業者立即下架不符規定產品，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理。殘留農藥含量不符標準者，可處分責任業者六萬元以上二億元以下罰鍰；重金屬不符標準者，依規定應予沒入銷毀外，限期改正未完成者，將處三萬元以上三百萬元以下罰鍰；添加物含量不符標準者，則處三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

市府籲購買年貨 需依標示保存

衛生局提醒，選購年節產品時，除了到信譽良好的店家或網路電商平台購買外，儘量選擇包裝及標示完整之產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊，購買後亦應依標示上建議的保存方式儲存，冷凍食品應避免反覆解凍與冷凍，即食產品則應儘速食用完畢。

台北市市場處表示，已要求市場自治會向攤商加強宣導及派員輔導，特別是年節期間，宣導攤商不要販售來源不明之產品，並應遵守食品衛生法規規範，並配合衛生局辦理市集的農藥殘留抽檢。公有零售市場攤商違反食品衛生相關法規，將依台北市零售市場管理自治條例第廿八條規定，市場處令其限期改正；屆期未改正者，處三日以上七日以下之停業處分。一年內受停業處分三次以上者，終止契約，並收回攤位。

衛生局抽驗年節食品，白蘿蔔3件、刈菜2件、包心芥菜1件以及竹笙、花椒各1件分別檢出1至10項殘留農藥不符標準，另有竹笙3件檢出重金屬鎘。（衛生局提供）

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