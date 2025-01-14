台鐵公司化首年 客運量創高、虧損120億

台鐵公司董事長杜微（中）昨表示，2月5日董事會將提出台鐵票價調整方案，合理報酬率低於3％。（記者蔡昀容攝）

2025/01/14 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕去年（二○二四）台鐵公司化元年，平均每日客運六十四．七七萬人次，突破歷年高峰，但全年估計虧損一二○多億元，主要是配合政策、公司化元年等支出，這些成本總計一五七億元。

董事長杜微昨率總經理馮輝昇等人報告營運狀況。馮輝昇表示，台鐵去年本業收入一七八．三七億元，其中客運占一七四億元、貨運四．三七億元；附業收入約四十六．四四億元，其中資產開發占卅七．八一億元、便當及商品占八．六三億元。和前年相比，客運、資產開發、便當及商品收入增加四至十二．八％不等，貨運則因北迴線受震災及颱風影響，收入較往年低。

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馮輝昇指出，去年預估虧損約一二○餘億元，主要是配合政策的支出，包括「運價未能合理調整及新車折舊」一○四．一六億元、「公司化後員工優退」五．一億元、「產權移轉登記規費」一．九八億元、「地震颱風搶修及復原工作」一．四八億元及其他五項支出，總計一五七億元。

今年營收目標254億

馮輝昇表示，台鐵今年目標本業收入一九六．一八億元、附業收入五十七．七四億元，預計二○二六年現金流轉正，二○二八年會計帳損益轉虧為盈。另外，今年目標平均每日客運六十七萬人次，並完成R200型柴電機車交付卅四輛、E500型電力機車上線卅輛。

安全目標上，馮輝昇表示，今年要達成零重大死傷事故、一般事故及行車異常事件較去年降低十五％，二○二八年要降低五十％事故。

票價調漲合理報酬率低於3％

台鐵票價凍漲卅年，先前根據合理報酬率三至五％制定票價調漲方案。杜微重申，為留住長程旅客、便利短程旅客，合理報酬率將低於三％。原本希望去年就能拿出調漲方案，但他自己不爭氣，提案沒能在董事會通過，這次力求周延，盼於二月五日董事會通過。

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