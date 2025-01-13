（新北）防路殺 汐止八連路增設生態廊道

生態廊道設施鋪設砌石斜坡道及土袋供動物行走。（新北農業局提供）

2025/01/13 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市目前已有七處「動物客製化生態廊道」，明年二○二六年將增加到十處，農業局長諶錫輝昨表示，汐止區八連路是鄰近國道的聯外要道，歷經一年的觀察發現，每月六月是路殺的高峰期，已在當地增設一處、全市第七處的生態廊道，確保穿山甲等動物能出入平安，今年也將針對三芝、石碇和坪林區展開生態調查。

新北市七處生態廊道，包括三峽區紅龜面路的地下廊道、土城區承天路誘導式斜坡、二處地下廊道及一處天空廊道、新店區動物過路排水箱涵、汐止區八連路，透過生態調查、路殺紀錄建立路殺熱點，辦理農路改善工程時結合現地實況與生物習性、通過生態檢核建置。

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諶錫輝指出，在八連路的調查顯示，每年六月是路殺的高峰期，計有廿四次，被路殺的物種以青蛙、蜥蜴、蛇等兩棲類居多，也數度觀察到麝香貓、鼬獾及白鼻心出沒，甚至有穿山甲覓食、挖掘足跡。

農業局說，誘導式斜坡以砌石堆疊緩坡，引導動物進入地下廊道，安全穿越馬路；地下廊道採用梯形設計，一側種植植物，模擬野外環境增加使用意願，另一側在平滑的牆面架設繩索，方便兩棲動物攀爬，降低路殺率。

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