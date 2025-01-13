為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （新北）防路殺 汐止八連路增設生態廊道

    生態廊道設施鋪設砌石斜坡道及土袋供動物行走。（新北農業局提供）

    生態廊道設施鋪設砌石斜坡道及土袋供動物行走。（新北農業局提供）

    2025/01/13 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市目前已有七處「動物客製化生態廊道」，明年二○二六年將增加到十處，農業局長諶錫輝昨表示，汐止區八連路是鄰近國道的聯外要道，歷經一年的觀察發現，每月六月是路殺的高峰期，已在當地增設一處、全市第七處的生態廊道，確保穿山甲等動物能出入平安，今年也將針對三芝、石碇和坪林區展開生態調查。

    新北市七處生態廊道，包括三峽區紅龜面路的地下廊道、土城區承天路誘導式斜坡、二處地下廊道及一處天空廊道、新店區動物過路排水箱涵、汐止區八連路，透過生態調查、路殺紀錄建立路殺熱點，辦理農路改善工程時結合現地實況與生物習性、通過生態檢核建置。

    諶錫輝指出，在八連路的調查顯示，每年六月是路殺的高峰期，計有廿四次，被路殺的物種以青蛙、蜥蜴、蛇等兩棲類居多，也數度觀察到麝香貓、鼬獾及白鼻心出沒，甚至有穿山甲覓食、挖掘足跡。

    農業局說，誘導式斜坡以砌石堆疊緩坡，引導動物進入地下廊道，安全穿越馬路；地下廊道採用梯形設計，一側種植植物，模擬野外環境增加使用意願，另一側在平滑的牆面架設繩索，方便兩棲動物攀爬，降低路殺率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播