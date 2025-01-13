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    首頁　>　生活

    （新北）蘇巧慧中和、汐止發賴蕭春聯 民眾搶光

    2025/01/13 05:30

    〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕農曆春節快到了，賴清德總統、副總統蕭美琴聯名推出「六順和春」的春聯，前總統蔡英文也公布春聯題字「豐衣足食、好住安行」，開放民眾下載；民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨天到中和區勝利市場、汐止區濟德宮發放「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」聯名春聯及限量的小英春聯，索取一空受到歡迎。

    積極布局參選下屆新北市長的蘇巧慧說，除了和市民分享總統、副總統的新年祝福，也會與在地議員一起打拚，擴大為鄉親服務，共同讓新北更好。

    蘇巧慧表示，她與市黨部團隊陸續在新北市多處地區發放總統春聯，累計已發出二萬多張，蔡英文推出春聯後，詢問度同樣破表，小英的人氣依舊強強滾，二週五場活動從淡水、林口、板橋至中和、汐止，場場爆滿。

    另外，「淡水區關懷弱勢協會」昨天舉辦寒冬送暖，邀請獨居長者、身心障礙者、單親家庭、低收入戶共七三九戶圍爐，席開一○一桌，每戶發放二千元關懷禮金、愛心米、衣物、小家電、一百元農會禮券與民生物資等，現場也安排義診，讓弱勢家戶有溫馨難忘的圍爐宴。

    淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢說，感謝各界響應，「財團法人見賢思琪教育基金會」今年再慨捐一百萬元，攜手照顧弱勢。

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