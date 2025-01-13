（新北）土城司法園區施工砍樹50棵 將挨罰

新北市農業局綠美化環境景觀處估計，森林公園預定地約有50棵樹被移除，已要求高公局木柵工務段說明，經查屬實將開罰。（看守土城愛綠協會提供）

2025/01/13 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市原來的土城彈藥庫土地將活化為「司法園區」，將興建住宅、商業與公共設施等，「看守土城愛綠協會」發現，高速公路局北區養護工程分局木柵工務段在司法園區的森林公園預定地砍樹，質疑違反「新北市樹木保護自治條例」；對此，市府綠美化環境景觀處表示，木柵工務段未經核准就擅自移除約五十棵高速公路旁的邊坡樹木，已要求停工並將裁罰三千元以上、五萬元以下的罰款。

新北市府：未經核准 已要求停工

「看守土城愛綠協會」批評說，政府公家部門竟在森林公園的預定地砍樹，行政單位帶頭濫砍樹木是「以身做賊」，當地樹木長得並不高，高公局卻以「妨礙高速公路駕駛人視線」為由砍除，這是混淆視聽，市府應立即開罰，每砍一棵就要開一張罰單，並種回一棵台灣原生種的樹木作為補償。

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當地居民陳小姐說，一月八日聽到鋸子砍樹的聲音，她帶孩子好奇前往了解，孩子問她「樹木好好的，為什麼要砍掉？」驚見一整排樹木被砍光；她批評說，砍樹才罰款幾千元，太輕了。

景觀處表示，邀集高公局木柵工務段等單位會勘，施工單位僅依內部的審核程序就移樹，並未依據新北市樹保條例送到景觀處申請核可，已要求立即停止移樹，未經核准移除約五十棵、位於高速公路邊坡的樹木經查屬實，將依新北市樹保條例裁處三千元以上、五萬元以下罰款。

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