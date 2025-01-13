太魯閣震後重建 科技輔助避險

太魯閣國家公園管理處展開重建，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

2025/01/13 05:30

出動無人機、光學雷達 專業勘測判讀災損 加快掌握修復方向

記者王錦義／專題報導

太魯閣峽谷是國內外知名的自然景觀，在去年○四○三的花蓮強震時，有多處景點遭到落石與崩塌而重創，太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，利用無人機、光學雷達LIDAR等科技並搭配人力現勘，進行震後勘測與影像記錄等作業，藉此避開高風險區域，加快掌握重建的方向。

請繼續往下閱讀...

地質調查記錄 搭配人員實勘

太管處指出，這項「地震後緊急搶修先期調查及安全評估建議作業」，利用先進的科技設備蒐集資料，在餘震不斷及陸續的颱風豪雨侵襲中，受託團隊冒著生命危險、辛苦挺進災區，先期以砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊等六處重要步道風景區，優先蒐集相關資料，包含災害當時照片、影片、航測資料等，並做現地調查比對，掌握步道災損及災害類型，進行安全評估，也研擬對策建議。

危險巨石、鬆動土石 一覽無遺

這項調查也導入高精度的環景UAV無人機空拍、光學雷達LIDAR測繪，並配合人員步行實地履勘；太管處指出，拍攝成果呈現邊坡上的蝕溝、危險巨石與殘留鬆動的土石材料，都一覽無遺，有助於了解土石崩落的來源，尤其是觀測到颱風期間，災後落石崩塌量並不少於強震，局部還產生土石流災害，顯示山體在地震後的地質條件仍不穩定。

砂卡礑、錐麓 發現5處大崩塌

太魯閣峽谷在○四○三的花蓮強震成為重災區，光是砂卡礑步道就有八人身亡，從太管處委託專業團隊進行勘測與影像記錄發現，砂卡礑步道共有三處邊坡大型崩塌，最大的步道崩塌地寬度達八十公尺，邊坡崩塌面積達到二．七公頃，在科技調查後建議暫緩處置；另外，錐麓古道後段巴達岡也有二處大型崩塌，邊坡高陡也不易處理，也建議暫緩處置。

太管處表示，自然災害無法避免，但運用科學化的評估並研擬有效的應對策略，仍有信心克服挑戰，將利用調查資料進行更深入的安全評估與分析，作為整修重建與復育工程推動的參考，提升重建效率與遊憩安全，儘早將重建後的太魯閣峽谷，鬼斧神工的壯闊景觀重現於世人的眼前。

太魯閣國家公園管理處展開重建，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

太魯閣國家公園管理處展開重建，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法