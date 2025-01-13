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    首頁　>　生活

    民團今邀基隆市長謝國樑 參與四接環評

    2025/01/13 05:30

    〔記者董冠怡／基隆報導〕環境部十七日將召開「協和發電廠更新改建計畫第六次環評初審會議（簡稱四接環評）」，守護外木山行動小組昨天預告，今天將與我愛番仔澳灣連線等民團齊聚市府門口舉行記者會，邀請市長謝國樑全程參與環評，兌現選前守護港口及海洋的承諾；市府發言人呂謦煒回應，持續站在市民權益、力求環境永續與經濟發展有所兼顧的立場，善加把關四接建設。

    協和火力發電廠原有四部重油機組，一、二號機已功成身退，三、四號機也將屆齡除役，台電估計北東電網將出現四七○萬瓩的電力缺口，因此計畫拆除既有燃油機組等設施，原址改建二部燃氣複循環機組，總裝置容量二六○萬瓩，並於外木山海岸以填海造陸方式，興建第四天然氣接收站，確保北部供電穩定和減少空污。

    台電在二○一八年、二○二○年相繼提出一．○及二．○版本，但是未獲環評委員認同，遂於二○二二年提出三．○版本，將填地規模從廿九．五公頃、十八．六公頃，縮小範圍至十四．五公頃，填海區東移至液化天然氣（LNG）卸收站港池內，自二○一九年起至今進行五次環評初審會議，前一次審查可追溯至二○二三年七月（蔡政府時代），當時第五次初審延續會議中，仍未有結論。

    守護外木山行動小組、市議員陳冠羽說，今上午在市府門口召開記者會，喊話謝國樑、基隆市立法委員林沛祥，比照第五次環評會全程參與，代表市民清楚表達反對四接的心聲。

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