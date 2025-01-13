AI輔助寫Python程式 北市與賓州大學合作

2025/01/13 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市教育局、美國賓州大學與AIT美國在台協會昨於美國創新中心啟動適性化AI輔助程式學習計畫，運用賓州大學研究團隊開發之適性化人工智慧學習平台，結合台灣大學副教授孔令傑的線上Python程式語言課程，串接台北酷課雲學習平台，提供台北市公私立高中職學生自主學習Python程式語言，共計有十四所公私立高中，一一二七位學生參與。

台北市長蔣萬安說，現在學生不只要會雙語，更要會三語，也就是母語、第二語言，再加上「程式語言」，透過這個計畫，讓孩子都能夠培養三語能力，才能在AI發展趨勢及各項挑戰下有更高的競爭力。

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公私立高中職學生可自主學習

教育局說明，學生在平台上可直接練習寫程式，AI會輔助判斷有沒有寫對，學生看完線上課程後要寫作業，最後進行測驗，完成課程後可獲得市府及AIT頒給的證書。教育局將陸續推出國中及國小「三語學習實施計畫」，藉此強化學生使用日常英語學習程式語言，培養學生運算思維、演算法及程式語言寫作能力，讓學生學習跨域統整及解決生活情境問題能力。

AIT文化新聞組組長王競時表示，AIT很榮幸能支持美國與台灣之間的合作，為台灣學生創造更多機會。賓州大學教授Osbert Bastani提及，本次合作展現科技創新與教學如何結合，為下一代學生帶來巨大潛能，相較於傳統的教學方式，這一套學習系統提供學生個人化的學習歷程。

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