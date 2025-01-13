地制法提修法保副市長 北市議員︰本末倒置

根據《地方制度法》，直轄市人口達250萬人可設第3位副市長，台北市目前人口約249萬人。（資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨立委李彥秀等人提案修《地方制度法》，刪除直轄市第三副市長二五○萬人口門檻，改成無論人口多寡，都設三位副市長。台北市目前人口約二四九萬人，市長蔣萬安昨表示不只直轄市，所有縣市政府都同樣受惠。民進黨議員林延鳳認為不應本末倒置，因無法吸引民眾設籍台北，就要立委幫忙修法降低門檻；國民黨議員秦慧珠解讀，修法是為北市府解套，她雖沒意見，但要有配套，並認為也應增加議員人數。

立法院內政委員會、司法及法制委員會預計今日召開聯席會議，李彥秀等人提案刪除直轄市第三副市長二五○萬人口的限制；非直轄市則將人口達一二五萬得再設置一位副縣市長規定，修改成達全國人口之二％即可設置。

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刪除第三副市長人口門檻

蔣萬安表示，台北市日、夜間活動人口數分別為三二一萬與二六一萬人，遠高於設籍的二四九萬人，市政千頭萬緒，地方政府須付出更多成本，強調不只直轄市，縣市政府也同樣受惠。他說基北北桃作為共同生活圈，已經很難只以設籍人口看待，他相信各地方政府也願意支持，但也表示市府尊重立法院審議。

蔣萬安︰所有縣市都受惠

林延鳳表示，在討論是否放寬設第三副市長條件前，應先回頭檢視市府是否有提出並落實令民眾有感的政策，讓大家願意在台北市設籍，否則是本末倒置。以高雄為例，高雄市政府於去年五月設第三位副市長前，市政滿意度在六都中名列前茅，在同樣是二位副市長的狀況下，蔣萬安卻做不到相同成績。

議員︰為蔣萬安無能解套

林延鳳指出，「所有縣市都受惠」的說法只是在為蔣的無能解套。林延鳳表示，副市長李四川督導之局處較無發生重大違失，但副市長林奕華所督導的民政、教育、文化局處過去二年兒虐、性暴力事件不斷，蔣萬安不先檢討提升市政服務滿意度卻要立委幫忙修法，同樣是本末倒置。

秦慧珠解讀，此次修法當然是為台北市政府解套，對於修法她沒意見，但不能片面修，一定要有完整配套，不能只降低副市長門檻，因為二五○萬的門檻不只規範副市長人數，設幾席議員、幾位副秘書長也有規定，不能只增加副市長人數，卻不增加議員跟副秘書長人數，她說市民需要副市長服務，當然也需要議員服務。

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