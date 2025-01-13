為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地制法提修法保副市長 北市議員︰本末倒置

    根據《地方制度法》，直轄市人口達250萬人可設第3位副市長，台北市目前人口約249萬人。（資料照）

    根據《地方制度法》，直轄市人口達250萬人可設第3位副市長，台北市目前人口約249萬人。（資料照）

    2025/01/13 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨立委李彥秀等人提案修《地方制度法》，刪除直轄市第三副市長二五○萬人口門檻，改成無論人口多寡，都設三位副市長。台北市目前人口約二四九萬人，市長蔣萬安昨表示不只直轄市，所有縣市政府都同樣受惠。民進黨議員林延鳳認為不應本末倒置，因無法吸引民眾設籍台北，就要立委幫忙修法降低門檻；國民黨議員秦慧珠解讀，修法是為北市府解套，她雖沒意見，但要有配套，並認為也應增加議員人數。

    立法院內政委員會、司法及法制委員會預計今日召開聯席會議，李彥秀等人提案刪除直轄市第三副市長二五○萬人口的限制；非直轄市則將人口達一二五萬得再設置一位副縣市長規定，修改成達全國人口之二％即可設置。

    刪除第三副市長人口門檻

    蔣萬安表示，台北市日、夜間活動人口數分別為三二一萬與二六一萬人，遠高於設籍的二四九萬人，市政千頭萬緒，地方政府須付出更多成本，強調不只直轄市，縣市政府也同樣受惠。他說基北北桃作為共同生活圈，已經很難只以設籍人口看待，他相信各地方政府也願意支持，但也表示市府尊重立法院審議。

    蔣萬安︰所有縣市都受惠

    林延鳳表示，在討論是否放寬設第三副市長條件前，應先回頭檢視市府是否有提出並落實令民眾有感的政策，讓大家願意在台北市設籍，否則是本末倒置。以高雄為例，高雄市政府於去年五月設第三位副市長前，市政滿意度在六都中名列前茅，在同樣是二位副市長的狀況下，蔣萬安卻做不到相同成績。

    議員︰為蔣萬安無能解套

    林延鳳指出，「所有縣市都受惠」的說法只是在為蔣的無能解套。林延鳳表示，副市長李四川督導之局處較無發生重大違失，但副市長林奕華所督導的民政、教育、文化局處過去二年兒虐、性暴力事件不斷，蔣萬安不先檢討提升市政服務滿意度卻要立委幫忙修法，同樣是本末倒置。

    秦慧珠解讀，此次修法當然是為台北市政府解套，對於修法她沒意見，但不能片面修，一定要有完整配套，不能只降低副市長門檻，因為二五○萬的門檻不只規範副市長人數，設幾席議員、幾位副秘書長也有規定，不能只增加副市長人數，卻不增加議員跟副秘書長人數，她說市民需要副市長服務，當然也需要議員服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播