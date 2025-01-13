京華城案遲未處理 蔣萬安挨批避責

前台北市長柯文哲涉京華城容積案疑似圖利、收賄，蔣市府成立府級「京華城容獎違失調查小組」，調查小組將在週三開會。（資料照）

2025/01/13 05:30

議員質疑市府以拖待變 不想得罪民眾黨 調查小組週三將開會

〔記者蔡思培、林承鴻／台北報導〕前市長柯文哲涉京華城容積案疑似圖利、收賄，蔣市府去年底成立府級「京華城容獎違失調查小組」，據了解，調查小組將在週三上午開會，不過對於會議內容、成員卻保密到家，市長蔣萬安昨僅指將邀集專業技師工會、財務、會計、法律等相關領域專家討論，案件起訴後一個月會有初步報告，即一月二十六日前。台北市議會京華城容積違失調查小組召集人、國民黨議員游淑慧在民眾黨舉辦遊行當日質疑，如果民眾黨定調京華城容積獎勵案是政治迫害，是不是代表認同柯文哲給京華城的百億容獎合法？她昨日也再度強調，廿％容積獎勵是莫須有創設，應盡快撤銷。民進黨議員洪健益則質疑，市府是以拖待變，不想揹責任，不想得罪民眾黨。

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議員︰20％容獎是莫須有創設

京華城早在前市長郝龍斌時期就曾爭取容積率提高至五六○％，但六次闖關都失敗。不過柯文哲上任後京華城就一路闖關成功，並在二○一八年獲核定五六○％容積率。隔年威京集團又透過鼎越開發提出廿％容積獎勵申請，二○二二年柯市府都委會決議將京華城容積率增加至八四○％。

市府不想揹責任 等待學者開會

北檢調查京華城容積案，涉案的威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇、柯文哲、時任副市長彭振聲在去年八、九月陸續遭羈押，柯文哲在去年十二月廿四日被依涉違背職務收受賄賂罪起訴，彭、沈、應也遭起訴。京華城案除引檢調關注，議會也曾成立專案小組調查，並指京華城自創容積獎勵獲利恐高達百億元，且市府量身打造高額容積獎勵，更以「特權特快車」形容京華城案，涉案層級及龐大利益是北市卅年之最。

然而，從柯去年九月遭羈押至今，蔣市府卻遲未處理京華城爭議容積，至今仍在等待專家學者開會。

議會、民意盼撤容獎 給市府壓力

游淑慧指出，上週五議會跨黨派議員有綜合決議，認為要撤銷廿％容積獎勵、高達百億元，這是莫須有創設的容積獎勵，希望盡快撤銷讓土地回到細部計畫。國民黨議員鍾小平也說，議會、民意都希望將容積獎勵拿掉，這會給蔣市府壓力；但鼎越集團不可能主動交出廿％容積，若市府直接取消對方也會提抗告，他分析爭議容積獎勵可能要等一審確定有罪才能拿掉。

涉案層級及龐大利益 30年之最

洪健益批評，市府立場就是不揹責任，最好快點判刑定讞才能解套。他認為，要不要處理容積在於蔣萬安的態度，不會因找了專家學者背書有所改變，「都發局的人就全部是專家學者，法律上也有法務局」，洪健益分析蔣萬安就是以拖待變，不想揹責任，「不想開第一槍處理京華城是怕得罪民眾黨」。

民進黨議員張文潔也批蔣萬安對京華城案一直推拖，市府應要堅定立場執行，京華城一拖再拖影響的都是市民權益，若容積違法應該還給市民，京華城周邊才能盡速都更。

台北地檢署偵辦京華城土地違法容積結果。（資料來源：台北地檢署 整理：記者蔡思培）

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