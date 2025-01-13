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    台61線口湖休息站 春節烏魚子爆米花免費嘗

    口湖休息站春節9天假期，將開放讓民眾試吃「烏魚子爆米花」。（記者李文德攝）

    口湖休息站春節9天假期，將開放讓民眾試吃「烏魚子爆米花」。（記者李文德攝）

    2025/01/13 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕春節將至，採買年貨需求增加，雲林縣政府與台灣在地農經整合協會攜手，昨起在台六十一線公路口湖休息站集結十二家在地烏魚子、鰻魚業者進行促銷；協會表示，連續九天春節假期將有一口烏魚子、鰻魚切片試吃，更有烏魚子爆米花可免費品嘗，推薦民眾走春期間到口湖購買伴手禮。

    9天假期 有烏魚子、鰻魚切片試吃

    口湖休息站有農經協會販售超過兩百種農漁產品，還有連鎖便利超商進駐，去年合計總營業額超過七千萬元；農經協會秘書長吳瑞忠表示，協會整合在地農漁業者，滿足民眾辦年貨需求，到口湖休息站可買到蒲燒鰻、烏魚子等當季當地漁產。

    吳瑞忠說，協會還串聯台六十一線公路新竹新豐、台中大安、高雄小港休息站、國道五號石碇服務區的小農福利專賣店，遊客到專賣店也可買到口湖優質漁產，春節期間國道一號西螺服務區北站也有販售。

    吳瑞忠說，休息站及服務區將於春節九天假期讓民眾試吃一口烏魚子、蒲燒鰻魚切片，口湖休息站早上九點至下午六點有「烏魚子爆米花」讓民眾嘗鮮，爆米花的脆甜外皮點綴烏魚子鬆，民眾可到休息站品嘗並購買伴手禮；雲林縣長張麗善表示，口湖烏魚子名聞全國，鰻魚養殖面積及產量為全台第一，推薦遊客採買。

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