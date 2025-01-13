台南開元市場減塑 1年少用54萬個塑膠袋

台南開元市場試行減塑政策，估計一年約可減少使用五十四萬個一次性塑膠袋。 （南市環保局提供）

2025/01/13 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局去年在北區開元市場試行減塑政策，不少攤商積極配合，環保局推估一年約可減少使用五十四萬個一次性塑膠袋，減塑成果豐碩。

台南市環保局表示，開元市場減塑政策，透過循環購物袋租借服務、自備購物袋抽獎活動及鼓勵攤商不主動提供購物用塑膠袋、響應「台南減廢日」自備優惠等措施，一年約可減少使用五十四萬個一次性塑膠袋，減量率逾卅六％，今年將拓展至更多市場，推廣相關減塑措施。

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傳統市場一次性塑膠袋消耗量大，材質輕巧卻不易自然分解。環保局去年與北區開元市場合作，提供循環購物袋租借服務，更於五月至十一月期間推出 「環保新時『袋』」抽獎活動，參加民眾相當躍踴。

攤商表示，現在民眾環保觀念日增，很多人到市場都會自備購物袋，不主動提供塑膠袋，民眾也能接受，不僅對環境更友善，也可節省塑膠袋的成本支出。

環保局廢管科長邱瑞基說，開元市場試行減塑政策，共有約三成的攤商參加，估計一年減少約五十四萬個一次性塑膠袋用量，今年將與經發局市場處、各公有市場繼續合作，鼓勵讓更多市場一起加入。

環保局長許仁澤表示，目前轄內已有四十五處公有市場設置有免費取用二手循環購物袋的「袋袋相傳」取用站點，歡迎有需要的市場消費民眾自行取用使用。呼籲市民共同實踐「少用、自備、再使用」的理念，減少一次性塑膠袋的使用，從日常生活中落實減塑行動。

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