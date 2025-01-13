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    台南3水庫水情穩 一期稻正常供灌

    台南三大水庫水情穩定，民生及農業供水尚無虞。（台南市政府提供）

    台南三大水庫水情穩定，民生及農業供水尚無虞。（台南市政府提供）

    2025/01/13 05:30

    去年下半年颱風及降雨進補 目前雖進入枯水期 仍蓄水6.49億噸

    〔記者劉婉君、王姝琇／台南報導〕去年下半年接連的颱風及降雨，挹注各水庫，更灌飽全台最大水庫曾文水庫。曾文水庫自去年七月廿四日達到滿水位以來，截至昨天為止，已持續滿庫長達一七二天，時序進入枯水期，截至本月九日，台南三大水庫蓄水量達到六．四九億噸，民生及農業供水尚無虞，一期稻作將正常供灌。

    民生及農業供水 尚無虞

    曾文水庫於一九六七年七月動土興建，一九七三年十月完工，滿水位為二三○公尺、有效蓄水量五億○四七五萬立方公尺。前一次長時間滿庫，發生於二○二三年九月十日至十一月十日，持續滿庫天數為四十八天。

    經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥表示，曾文水庫此次可以持續滿庫這麼久，主要是去年七月下旬凱米颱風襲台時，帶來豐沛雨量把各水庫灌滿，後續又有降雨、颱風繼續挹注，不僅水庫進帳，也節省許多灌溉的用水，再加上為隔年用水儲備而採取的高水位操作，以及越域引水、曾文南化聯通管北向反送蓄存烏山頭水庫，各水庫操作得宜，都是重要的因素。

    越域引水等措施 增水庫蓄水

    根據統計，去年經由曾文南化聯通管，由南化水庫北向反送至烏山頭水庫的水量，共計有七一五．七萬立方公尺，由曾文水庫南向正送至高雄地區的水量，則達到五一．九萬立方公尺。不過，林玉祥也提醒民眾，水資源得來不易，氣候變遷正在進行中，用水時仍要記得節約再節約。

    根據南水分署昨天下午二時的監測資料，曾文水庫的水位為二三○．三一公尺，有效蓄水量為五億一○六一萬立方公尺，蓄水率一○○％；烏山頭水庫水位五六．九九公尺，有效蓄水量六七三四萬立方公尺，蓄水率八五．八二％，二水庫合計有效蓄水量五億七七九五萬立方公尺，蓄水率九九．一○％。

    氣候變遷影響 仍要節約用水

    台南市府表示，目前曾文水庫與烏山頭水庫合計有效容量為五．八億噸、有效蓄水量則為五．七億噸，有效容量比達到九十九．二八％；南化水庫有效蓄水量則為七九○七萬噸，有效容量比為八十八．六四％；白河水庫有效蓄水量則有七○一萬噸，有效容量比五○．八三％。

    因目前水情穩定，農業部農田水利署在上個月公告，曾文水庫及烏山頭水庫灌區的一期稻作，預計自今年一月底開始供灌，後續也將視降雨量、水庫蓄水量及作物生長情形機動調配供灌。﹙相關圖文刊 A1﹚

    曾文水庫已滿庫達172天，且仍持續中。（南水分署提供）

    曾文水庫已滿庫達172天，且仍持續中。（南水分署提供）

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