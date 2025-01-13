農廢稻草再利用 轉化創意藝術品

一群藝術家將稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品，其中CK168蒸汽火車頭，更是在車頭前掛牌寫著「挺台灣」。（記者湯世名攝）

2025/01/13 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕一群藝術家化身巧手達人，將彰化市農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品，其中超大比例的CK168蒸汽火車頭，車頭前掛牌寫著「挺台灣」，讓大家感受稻草編織藝術的趣味與驚喜。市長林世賢說，除了蒸汽火車，現場還有八卦山大佛、狗狗、糖葫蘆與爌肉飯等，栩栩如生，歡迎大家前來彰化市彰草路一二三巷旁農田拍照打卡。

林世賢表示，市公所將在一月十八日上午九點至下午三點三十分，於彰草路一二三巷旁農地舉辦「彰化市花漾chill」活動，當天現場將有舞台表演、親子DIY、農事體驗、可愛動物與闖關互動等；活動現場約二十公頃，有讓大家拍照打卡的波斯菊、各種可愛造型的稻草編織藝術作品，還有拔蘿蔔、稻草娃娃DIY等活動。

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其中農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品，包括有扇形車庫蒸汽火車頭、八卦山大佛、柚子、農村合家歡樂雞飛狗叫的樂趣、兒時念想的糖葫蘆、水牛、彰化有名的爌肉飯，以及歲月記憶的稻間女孩、船隻盛載著對台灣的祝福，都栩栩如生展現在農地。

林世賢說，這些作品創作不易，民眾來拍照時請小心，勿弄壞作品，以免影響其他遊客觀賞與打卡拍照的權益。

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