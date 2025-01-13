東彰快速道路 南延段通車

東彰快速道路南延段昨天通車，彰化縣長王惠美（前排左二）在通車典禮上，帶領地方耆老及地方人士一起健走。（記者顏宏駿攝）

2025/01/13 05:30

將有效紓解國道一號彰化段、省道台一線、山腳路車流

〔記者顏宏駿／彰化報導〕東彰快速道路全線二十八．二公里，即將在一月十八日全線通車，昨天南延段先舉行通車典禮，十八日則舉行北延段的通車典禮。這條號稱「彰化縣第二高速公路」可以有效紓解國道一號彰化段、省道台一線、山腳路的車流，未來更可以有效縮短高鐵彰化站至台中站的平面行車時間。

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北延段18日通車 全線28.２公里貫通

東彰快速道路分中段、南延段、北延段開發，是彰化縣第一條臨八卦山路廊闢建的南北向快速道路，與省道台一線、縣道一三七線（山腳路）平行，可有效紓解台一線、一三七線車流，繁榮工商發展，提高生活環境品質。

南延段直達二水 串聯南雲交流道

東彰快速道路由北往南分別經過花壇、大村、員林、社頭、田中及二水等臨山鄉鎮市；中段在二○一八年就通車，從高鐵彰化站至台七十六線（林厝交流道），北延段長一○．四二公里，從台七十六線往北直達自台七十四甲花壇路段，再往北可與高鐵台中站串聯；昨天通車的南延段直達二水，在二水銜接到「彰一四一線（員林—林內）」，再往南可串聯國道三號南雲交流道。

昨天由縣長王惠美、公路局彰化工務段長廖志彬、水利署第四河川分署秘書黃文郁及立委陳素月、謝衣鳯等人，共同參與完工通車典禮。

王惠美表示，東彰道路是全縣第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，總長度約二十八．二公里，總經費投入約八十八億元，南延段在道路闢建過程中，為避免與民爭地，在徵收過程中都盡量避開民宅。

王惠美指出，東彰南延段為紓解田中市區、工業區以及高鐵特定區往來的車輛，這次南延段全線通車，未來不論是往南雲林，往北往台中、南投，連接台七十四、台七十六快速道路都能暢通無阻，也補強過去彰化地區沒有南北銜接，打通彰化東縱向，讓南來北往更交通便利。

東彰快速道路南延段昨天通車。（彰化縣府提供）

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