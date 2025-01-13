擴大禁止飼養物種名單 動團靜坐反對 動保司：會審慎評估

農業部日前邀集專家團體討論包含955種物種在內的禁止輸入飼養動物清單，引發特殊寵物飼主與動物團體不滿，昨上街靜坐抗議。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/13 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕農業部研擬增列禁止輸入或飼養九五五個物種，引發動保團體昨日上街抗議，憂心禁令造成大量棄養或產業轉向地下化，反而更不利監管，呼籲動物保護司重新評估政策。動保司長江文全表示，寵物分級管理尚在討論階段、未定案，各界意見都會審慎評估。

動保司三日召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，名單指定禁止輸入或飼養有廿二類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；禁止飼養八種，包含緬甸蟒、浣熊、鱷龜所有種等。初步列出九五五個物種，七成已於二○二三年「貿易法」修訂後禁止輸入。

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由蘭陽綠野環境教育及保護協會、台灣兩棲爬蟲動物協會、台灣人文動物關懷協會等團體組成的寵物權益捍衛聯盟，昨於台北市青島東路集會，號召民眾上街頭靜坐抗議，呼籲政府重新評估政策。

寵物權益捍衛聯盟動物專家柯心平表示，目前提出禁止飼養清單缺乏必要的科學證據與法律支持，且許多禁止名單中的物種已在民間流通多年，若因禁令讓寵物市場與相關活動地下化，反而增加政府監管難度，造成動物福利負面影響。

這項議題引發朝野立委關注，民進黨立委張雅琳等人預計本週召開協調會，柯心平指出，政府應推動合理的非犬貓飼養規範，為飼主提供更清晰的指導方針，而非全面禁養。聯盟會根據政府態度而有下次動作。

司長江文全：尚在討論、未定案

江文全表示，該清單是依科學證據所提出，主要考量寵物飼養可能衍生如生態或公安的一些風險，進而針對高風險物種會有比較強的管制措施，但都還在討論階段，分類方式、清單內容都尚未定案，會審慎參考各界意見。

江文全也強調，既有飼主權益絕對不會受到影響，基於動物福利的角度也不會安樂死這些動物，然而對繁殖或進口販售等，必須要有更細膩的管理。

至於特殊寵物是否比照犬貓標準管理？他表示，目前犬貓管理包含施打晶片、強制寵物登記等，特殊寵物可能比較難做到，還要和飼主與業者溝通。

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