今年健保總額成長創新高 衛福部長：點值仍難達每點0.95元

衛福部長邱泰源表示，今年健保總額成長金額創新高，但仍很難達到健保點值每點0.95元的目標。（資料照）

2025/01/13 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕今年健保總額拍板九二八六億元，成長率高達五．五％，較去年增加四八四億元，成長金額創下新高，但有聲浪質疑這次核定金額是「要五毛給一塊」，協商機制形同虛設。衛福部長邱泰源昨表示，一切依規定進行，且即使現行額度，也可能很難達到健保點值每點○．九五元的目標。

較去年增加四八四億元

邱泰源昨出席台灣醫法實務論壇時表示，為了滿足人民的醫療需求、保持醫療水準，檢視醫界提案也尊重健保會的建議，並依照規定進行，而有現在的總額結果。

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邱泰源指出，今年健保總額成長率是國發會核可成長範圍的最高點，但即使如此，也可能很難達到立法院要求今年六月底前達到健保平均點值每點○．九五元的主決議。

邱泰源提到，行政院一直挪出公務預算，提高醫療水準，但在今年健保總額協商會議中，醫界在醫院或西醫基層總額提案的成長率均超過五．五％，他們不是亂提，而是認為就需要這樣的資源來照顧人民。

他強調，只能盡量讓醫療院所發揮專業、提供資源去照顧人民，「大概這樣的原則在處理，沒什麼其他思考因素」。

邱泰源指出，今年健保總額著重五大重點，包含積極納入醫療科技，像是昂貴的新藥、罕病治療，「以前沒有給足夠，盡量讓更多罕病的人用到」；加強給付精神科長效針劑；提升給付急重難罕症的照顧費用；改善偏鄉醫療。

邱泰源強調，如果醫療工作環境沒有做好，可能留不住人力，醫療品質怎麼顧呢？提升醫療人員執業環境，保障醫療品質，已成政府與全民共識。

至於人工生殖法修正草案，衛福部已將代理孕母部分脫鉤處理的草案版本送入行政院，邱泰源指出，有共識的趕快討論、研議，而代孕是否以專法處理，現階段正反意見仍多，會積極處理。

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