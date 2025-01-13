竹縣文資修復 中央補助6案近6千萬

已修復的關西分駐所所長宿舍（如圖）和員警宿舍，現由關西鎮公所委託營運，舉辦藝文展演和提供餐飲、茶席等服務。（記者廖雪茹攝）

2025/01/13 05:30

關西分駐所、竹北東平問禮堂 修復後串聯景點

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣文化資產修復獲文化部核定六案，共計補助五八三三萬元，將做為關西分駐所、竹北東平問禮堂全區修復，推動北埔天水堂新屋、新埔蔡屋整體調查，以及國定古蹟北埔金廣福公館與新埔蔡屋緊急搶修與鋼棚架保護工程。

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分駐所辦公廳舍 周遭環境優化

文化局表示，關西分駐所暨所長宿舍日式建築群建於一九二○年，為新竹縣內唯一警察衙署的縣定古蹟，客委會補助第一、二期所長宿舍和員警宿舍工程，二○二○年完工，現由關西鎮公所委託營運，舉辦藝文展演和提供餐飲、茶席等。

第三期工程獲文資局核定四千五百萬元，去年五月動工，分駐所辦公廳舍將打造關西旅遊資訊站，員警眷屬宿舍規劃為店鋪，預計今年底完工。第四期工程再獲核定二千萬元，包含周圍環境、公廁、無障礙及友善設施等，未來可串聯關西老街、太和宮、台灣紅茶公司、東安古橋及羅家書屋等古蹟。

文化局指出，歷史建築竹北東平問禮堂第一期獲核定三千萬元，去年十一月動工；這次第二期工程再獲二千四百萬元，施作右外橫屋修復及周邊景觀、無障礙設施、機電設備等，兩工程竣工後，可望串聯東興圳、民俗公園、新瓦屋、汾陽堂等，豐富竹北科技城的文化資源。

金廣福公館、新埔蔡屋 損壞搶修

另外，縣定古蹟北埔天水堂新屋和新埔蔡屋整體調查兩案的修復再利用計畫，分獲補助三百萬元和二百五十萬元，有利後續各項計畫推動。至於國定古蹟金廣福公館和縣定古蹟新埔蔡屋兩案緊急搶修與鋼棚架保護工程，分獲補助三百五十萬元和五百三十三萬元，期及時提供保護，避免損壞擴大。

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