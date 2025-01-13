新竹漁港新漁產直銷中心 拚年中完工

新竹漁港漁產直銷中心新建工程延宕，建物被鐵皮圍欄包圍，市府說，最快今年中完工。（記者廖雪茹攝）

2025/01/13 05:30

屋頂施作、排水問題 延宕3年

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹漁港漁產直銷中心新建工程二○二一年開工，原訂隔年完工，但工程延宕三年仍未完成，整棟建物遭鐵皮圍欄包圍，對此，竹市府表示，先前因新建物屋頂施作易受天候影響，加上排水等問題延長工期，目前都已克服，預計今年中完工。

新竹漁港漁產直銷中心原建築使用廿五年，因近海邊，相關設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，經研議，由新竹區漁會出資七千萬元，市府投入兩億元，建造全新建物，新直銷中心啟用後再拆除原建物。

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市府指出，新直銷中心建物主體延續波光市集設計，除有波浪曲面屋頂，顏色也採深棕色與混凝土色系，建物高七公尺，占地五二三六平方公尺、整體樓地板面積達六三九○平方公尺，一樓挑高為生鮮乾貨區，二樓為餐廳。

新竹漁港漁產直銷中心開工後工程延宕，市府去年四月稱主建物結構已完成九成，預計今年初完工，然而如今基地仍在施工，讓不少民眾納悶何時才能完成。

新竹區漁會 依法優先承租經營

產發處表示，曲面屋頂造型的主體建築物已完成，正進行室內裝修及機電作業，機電工程已完成四成，工程因曲面屋頂造型複雜，施作期易受天候影響工安，且地層排水問題需變更設計而延長工期，目前都已順利克服。預計今年中完工並取得使用執照，完工後將依漁港法優先出租給新竹區漁會經營，讓舊漁產品直銷中心的攤商遷入後，即可開放。

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