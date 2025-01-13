桃市防鄰損 巡檢107處深開挖工地

桃市啟動深開挖工地巡檢，包括地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水。（桃園市建管處提供）

2025/01/13 05:30

因應春節前趕工 委請第三方專業公會 檢查開挖支撐、擋土壁是否漏水

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新北市三重區六張街工地發生施工釀成鄰屋倒塌及損壞的嚴重事故，對此，桃園市政府建築管理處指出，營建工地在農曆春節前有搶工期，目前全市共有一○七個工地正在開挖地下層，為避免鄰損，將於十三日啟動第一輪十六處工地深開挖巡檢，預計廿日前全數完成，並計畫今年將深開挖巡檢入法，納入必須派人勘驗的項目。

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計畫今年入法 納必須派人勘驗項目

桃園市建管處長莊敬權表示，一般營造業工地春節放假至初五，為避免年前趕工開挖疏於防範，假期間工地無人因應等風險，經盤點全市正處於開挖或地下層施工階段者共有一○七件，包括中壢區廿三處、桃園區十六處、龜山區十三處、蘆竹及八德區各十二處、大園區八處、觀音區七處、楊梅區五處、平鎮區四處、新屋及龍潭區各三處、大溪區一處。

莊敬權說，建管處已於六日委請第三方專業公會，將就地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等進行初步巡檢，十三日啟動第一輪十六處工地詳細巡檢，對工地當初的施工計畫、選擇什麼樣的開挖形式，比對現場施工、開挖方式有無一致，另監測擋土支撐有無異常、監測點位能否更明確的反應真實情況等，巡檢過程若發現有違規者，將依建築法開罰，情節重大者勒令停工。

發現違規開罰 情節重大則勒令停工

莊敬權表示，建管處自二○二三年持續精進施工管理，同年八月起陸續實施施工計畫外審機制、建築工地深開挖巡檢作業，加強施工前施工計畫審查，施工期間由第三方公會包含土木、建築等單位進行現場巡檢，今年更計畫將巡檢機制常態化、法制化。

建管處說，過去採每季盤點正在開挖工地進行巡檢，今年計畫將其納入「桃園市建築工程施工勘驗作業要點」中，要求工地必須派人勘驗，目前法規規定必須派人勘驗的只有一樓頂板、屋頂板等，市府將派員或派公會查核有無按圖施工，若開挖完成也納入必須派人勘驗項目，市府就不須每季盤點工地、巡檢。

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