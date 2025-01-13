為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市防鄰損 巡檢107處深開挖工地

    桃市啟動深開挖工地巡檢，包括地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水。（桃園市建管處提供）

    桃市啟動深開挖工地巡檢，包括地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水。（桃園市建管處提供）

    2025/01/13 05:30

    因應春節前趕工 委請第三方專業公會 檢查開挖支撐、擋土壁是否漏水

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新北市三重區六張街工地發生施工釀成鄰屋倒塌及損壞的嚴重事故，對此，桃園市政府建築管理處指出，營建工地在農曆春節前有搶工期，目前全市共有一○七個工地正在開挖地下層，為避免鄰損，將於十三日啟動第一輪十六處工地深開挖巡檢，預計廿日前全數完成，並計畫今年將深開挖巡檢入法，納入必須派人勘驗的項目。

    計畫今年入法 納必須派人勘驗項目

    桃園市建管處長莊敬權表示，一般營造業工地春節放假至初五，為避免年前趕工開挖疏於防範，假期間工地無人因應等風險，經盤點全市正處於開挖或地下層施工階段者共有一○七件，包括中壢區廿三處、桃園區十六處、龜山區十三處、蘆竹及八德區各十二處、大園區八處、觀音區七處、楊梅區五處、平鎮區四處、新屋及龍潭區各三處、大溪區一處。

    莊敬權說，建管處已於六日委請第三方專業公會，將就地下室開挖支撐系統、安全觀測、擋土壁體是否漏水等進行初步巡檢，十三日啟動第一輪十六處工地詳細巡檢，對工地當初的施工計畫、選擇什麼樣的開挖形式，比對現場施工、開挖方式有無一致，另監測擋土支撐有無異常、監測點位能否更明確的反應真實情況等，巡檢過程若發現有違規者，將依建築法開罰，情節重大者勒令停工。

    發現違規開罰 情節重大則勒令停工

    莊敬權表示，建管處自二○二三年持續精進施工管理，同年八月起陸續實施施工計畫外審機制、建築工地深開挖巡檢作業，加強施工前施工計畫審查，施工期間由第三方公會包含土木、建築等單位進行現場巡檢，今年更計畫將巡檢機制常態化、法制化。

    建管處說，過去採每季盤點正在開挖工地進行巡檢，今年計畫將其納入「桃園市建築工程施工勘驗作業要點」中，要求工地必須派人勘驗，目前法規規定必須派人勘驗的只有一樓頂板、屋頂板等，市府將派員或派公會查核有無按圖施工，若開挖完成也納入必須派人勘驗項目，市府就不須每季盤點工地、巡檢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播