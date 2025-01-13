旗糖農創園區 百年製糖工廠開放

旗糖農創園區百年製糖工廠內部開放參觀。（高市都發局提供）

2025/01/13 05:30

持園區內店家消費發票或參觀券 皆可免費入場

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與台糖公司合作，完成旗糖農創園區內百年製糖工廠修復工程、近日重新開放；高市都發局歡迎民眾年節期間可到旗糖體驗新舊交織的百年糖廠魅力，持園區店家消費發票或參觀券即可入場。

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日治初期典型廳舍式樣 獨具風貌

都發局指出，「東九道之驛、旗糖農創園區」是進入高雄山城東九區門戶，更是到訪旗山不可錯過的景點，園區內有多元農創商品美食及許多手作課程，搭配周邊優美風景與寬廣休憩空間，是假期出遊首選。

市府與台糖攜手合作為旗糖園區注入新生機，從歷史保存到園區人行環境逐步翻新，近期更將閒置製糖工廠辦公室及紅磚倉庫以原形貌、原工法修復，還原日治初期典型廳舍式樣，展現獨特場域風貌。

都發局說明，園區內百年製糖工廠留有旗山糖廠當年製糖煙囪、石灰窯、老舊廠房等各種製糖設備，閒置多年後，近日已完成改善並對外開放，遊客憑當日在園區內店家消費發票或參觀券，即可進入工廠參觀，開放時間為每日早上九點至下午四點。

1/25至2/2 拍照打卡送限量小物

園區內有高人氣的台糖冰品，並進駐許多特色商家，一月廿五日至二月二日春節期間，遊客只要於園區服務中心拍照打卡，可兌換杯墊、鑰匙圈、無柄扇、毛巾掛飾等小物，任選一樣紀念品，每樣限量兩百、送完為止。

消費發票是透過購買台糖販售商品後取得，參觀券則屬於都發局市集方案，向進駐市集的商家消費後可換取，均不限金額。旗糖農創園區商家資訊及活動訊息，可至「高雄旗糖農創園區」官網查詢。

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