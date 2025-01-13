春聯、物資、義診 恆春天后宮送暖

恆春百年天后宮與慈善團體合作，發送春聯、物資及義診暖人心 。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/13 05:30

攜手屏東明真慈善功德會、恆春旅遊醫院 願大家平安過好年

〔記者蔡宗憲、葉永騫／屏東報導〕恆春天后宮近年與屏東明真慈善功德會合作，年前找來書法家揮毫寫春聯，還發放愛心物資給弱勢族群，並且配合恆春旅遊醫院中醫義診活動，希望農曆年前讓弱勢族群身心都健康，在寒冬中平安過好年。屏縣府也舉辦「以愛為名、迎春祈福」各宗教團體聯合祈福活動。

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免費義剪 吸引當地居民參與

天后宮的「寫春聯過好年」活動，除了發放物資，也在周邊舉辦免費義剪及推拿義診，吸引不少當地居民前來參與，廟方副總幹事游家銘、陳誌成、明真慈善功德會創會會長莊金隆等人，都在現場協助民眾領取春聯並聯繫物資發送事宜，希望活動過程兼顧防疫。

天后宮主委李錦懋表示，恆春半島觀光市況特別冷，工作機會越來越少，當地弱勢族群有增加趨勢，來自各地的書法家特別南下送暖，今年準備超過五百份春聯贈送，希望民眾在景氣低迷中能平安過好年。

而屏縣府與縣境內各宗教團體，共同發起「以愛為名、迎春祈福」各個宗教團體聯合祈福活動，昨天在潮州鎮妙光禪寺、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會舉行迎春祈福點燈法會，為縣民祈求小龍納百福，希望城市安居樂業，場面隆重肅穆。

宗教團體聯合祈福 屏縣府肯定

屏東縣長周春米指出，聯合祈福法會迄今已邁入第十一年，每年跨宗教團體約五千人共同響應，彰顯宗教祈福有善念匯聚及安定人心的意義，感謝各宗教持續發揮著安定人心的重要角色，並給予縣政推動上諸多鼓勵與支持，讓屏東年年越來越好。

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